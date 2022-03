Ya hay elenco para Los hijos de Anansi, la adaptación de la novela de Neil Gaiman

Los hijos de Anansi, la novela de Neil Gaiman que se sitúa en el mismo mundo que el de American Gods, finalmente avanza en su producción en medio del comienzo de sus grabaciones en Escocia.

La actriz CCH Pounder (The Shield, Contracara), Jason Watkins (The Crown) y Fiona Shaw (Killing Eve) se han sumado al proyecto de Amazon Prime. A ellos se sumarán L. Scott Caldwell (Lost), Joy Richardson (Small Axe) y Lachele Carl (Doctor Who), en un proyecto protagonizado por Malachi Kirby (Black Mirror).

La historia comienza luego de que Charlie Nancy se entera sobre la muerte de su padre (Delroy Lindo) y regresa a su hogar. En ese lugar, una vieja amiga de la familia le revela que no sólo su padre era un Dios, Anansi, sino que además tiene un hermano que es su polo completamente opuesto.

Más sobre Los Hijos de Anansi

“La cantidad de talento actoral en Anansi Boys es tal que sigo pellizcándome para asegurarme de que no estoy soñando. No puedo esperar hasta que el mundo vea lo que estamos haciendo”, explicó Neil Gaiman, quien es el co-showrunner de la serie y por tanto está a cargo de la producción completa de la adaptación de su propia historia.

La serie por ahora no tiene fecha de lanzamiento, pero es producida por Amazon Studios junto a las compañías The Blank Corporation, Endor Productions y RED Production.