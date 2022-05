Ya hay una descripción para la trama de La Monja 2

Pese a que pasaron varios años sin actualizaciones importante sobre el desarrollo de la secuela de La Monja, poco después de que Warner Bros confirmara sus planes para la película surgió el primer acercamiento a su trama.

Siguiendo al anuncio de La Monja 2 en la versión más reciente de la CinemaCon, el portal Bloody Disgusting descubrió que la agencia Cast It Talent publicó una descripción de la trama de la que será la siguiente entrega de la franquicia de El Conjuro.

En aquel resumen destinado a encontrar actores para la cinta se establece que La Monja 2 estará ambientada en la década de 1950 y su trama se desarrollará en Francia.

Más sobre La Monja 2

“1956 – Francia. Un sacerdote es asesinado. Un mal se está extendiendo. La secuela del gran éxito mundial La Monja sigue a la Hermana Irene mientras se enfrenta una vez más a la fuerza demoníaca Valak, La Monja Demoniaca”, dice la descripción.

La hermana Irene es el personaje que Taissa Farmiga encarnó en la película de La Monja de 2018, una cinta cuya historia se desarrolló en 1952 en Romania.

La Monja 2 será dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona, The Conjuring: The Devil Made Me Do It) en base a un guión de Akela Cooper (Malignant) y planea comenzar su rodaje este año en Francia.