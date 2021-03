Ya pueden escuchar un nuevo tema del soundtrack de Junkie XL para el Snyder Cut de Justice League

Uno de los múltiples aspectos que cambiará en la versión de Justice League de Zack Snyder respecto a la edición cinematográfica de la cinta que se estrenó en 2017 tiene que ver con la música que acompañará a las hazañas de Superman, Batman, Wonder Woman y compañía.

Después de todo, mientras en la edición cinematográfica de Justice League se pueden escuchar canciones compuestas por Danny Elfman, en la versión realizada por Zack Snyder estarán presentes las composiciones de Tom Holkenborg.

Originalmente el compositor que es más conocido como Junkie XL había sido escogido para realizar el soundtrack de Justice League en 2017, sin embargo, eventualmente dejó la producción y fue reemplazado por Elfman en el infame corte que ahora Snyder pretende dejar en el olvido con su versión de la película.

En ese sentido, durante esta semana Holkenborg quiso adelantar un poco más de su trabajo en el denominado “Snyder Cut” y reveló a “Middle Mass” una de las 54 canciones que formarán parte de su soundtrack para Justice League.

El tema también fue publicado por la división de música de Warner Bros y lo puedes escuchar completo aquí:

Junkie XL se dedicó a realizar la música para Justice League durante la pandemia, algo que sumado a las características de este lanzamiento aparentemente propició una experiencia muy especial para el compositor.

“Componer para la Justice League de Zack Snyder ha sido un proyecto como ningún otro en mi carrera”, dijo Holkenborg (vía /Film). “Es una película de cuatro horas y media. ¡Escribí mucha música! La partitura es, a veces, totalmente electrónica y, en otras ocasiones, totalmente orquestal. Incluía muchos elementos globales, rock e incluso trap. Y todo fue escrito durante el COVID, por lo que fue una experiencia increíblemente práctica, aislada e intensa; y creo que eso se nota en la partitura. Este proyecto exigió tanto en tantos niveles, y todos los involucrados se lo debíamos a los fanáticos y a Zack por dar todo lo que teníamos “.

Como mencionamos anteriormente, el soundtrack de Zack Snyder’s Justice League contará con 54 temas cuyos títulos puedes conocer a continuación:

Song to the Siren Performed by Rose Betts

A Hunter Gathers

Migratory

Things Fall Apart

Wonder Woman Defending / And What Rough Beast

World Ending Fire

Middle Mass

Long Division

No Paradise, No Fall

The Center Will Not Hold, Twenty Centuries of Stony Sleep

As Above, So Below

No Dog, No Master

Take This Kingdom by Force

A Splinter from the Thorn That Pricked You

Cyborg Becoming / Human All Too Human

The Path Chooses You

Aquaman Returning / Carry Your Own Water

The Provenance of Something Gathered

We Do This Together

The Will to Power

Smoke Become Fire

I Teach You, the Overman

A Glimmer at the Door of the Living

How We Achieve Ourselves

The Sun Forever Rising

Underworld

Superman Rising, Pt. 1 / A Book of Hours

Beyond Good and Evil

Monument Builder

Monument Destroyer

Urgrund

So Begins the End

The House of Belonging

Earthling

Flight Is Our Nature

Indivisible

And the Lion-Earth Did Roar, Pt. 1

And the Lion-Earth Did Roar, Pt. 2

Superman Rising, Pt. 2 / Immovable

At the Speed of Force

My Broken Boy

That Terrible Strength

An Eternal Reoccurrence of Change

We Slay Ourselves

Your Own House Turned to Ashes

All of You Undisturbed Cities

The Art of Preserving Fire

The Crew at Warpower

The Foundation Theme (from Zack Snyder’s Justice League)

Batman, a Duty to Fight / To See

Batman, an Invocation to Heal / To Be Seen

Wonder Woman, a Call to Stand / A World Awakened

Flash, The Space to Win / Our Legacy Is Now