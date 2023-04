Ya pueden ver el primer clip de la película de The Venture Bros

Pese a que todavía no tenemos una fecha de estreno, durante esta semana Warner Bros. Entertainment finalmente lanzó un primer vistazo de la esperada película de The Venture Bros.

Este acercamiento a la cinta que pretende continuar la premisa de la serie a partir de los eventos de la séptima temporada no es un tráiler propiamente tal y en realidad se presenta como un clip enfocado en el hallazgo de Hank Venture.

Recuerden que la película de The Venture Bros, titulada The Venture Bros: Radiant is the Blood of the Baboon Heart, precisamente girará en torno a la búsqueda de Hank.

De hecho, la sinopsis oficial dice que “en The Venture Bros: Radiant is the Blood of the Baboon Heart, una persecución nacional contra Hank Venture conduce a peligros incalculables y revelaciones inesperadas, mientras que The Monarch literalmente busca la sangre del Dr. Venture. Un mal imponente del pasado resurge para causar estragos en los Ventures, The Guild e incluso en el matrimonio Monarch: se necesitarán amigos y enemigos por igual para restaurar el orden en el mundo de los Ventures... o acabar con él de una vez por todas”.

The Venture Bros: Radiant is the Blood of the Baboon Heart será lanzada este año en una fecha que aún no es detallada.