Yukio y Negasonic Teenage Warhead volverán en Deadpool 3

Deadpool 3 sigue confirmando nombres para su propuesta y días después de que se ratificar que Rob Delaney regresará como Peter W se confirmaron otros dos retornos de la saga del mercenario para la nueva película amparada por Marvel Studios.

De acuerdo a Deadline, Brianna Hildebrand retomará su papel de Negasonic Teenage Warhead y Shioli Kutsuna volverá como Yukio para Deadpool 3.

Por ahora no hay detalles sobre la trama de Deadpool 3 por lo que se desconoce qué relevancia tendrán Yukio y Negasonic Teenage Warhead en la trama. No obstante, está confirmado que la próxima película de Deadpool no solo volverá a contar con Ryan Reynolds como Wade Wilson, sino que también tendrá a Hugh Jackman como Wolverine.

Deadpool 3 será dirigida por Shawn Levy (The Adam Project, Free Guy) en base a un guión en el que han trabajado él, Reynolds, Paul Wernick, Rhett Reese y Zeb Wells. Aparte de los actores mencionados anteriormente, la siguiente película del mercenario contará con Karan Soni, Leslie Uggams y Morena Baccarin.