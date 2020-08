Zac Efron protagonizará el remake de Three Men and a Baby

Zac Efron volverá trabajar para Disney pero esta vez el actor que se hizo reconocido por su papel de Troy Bolton en la trilogía de películas High School Musical protagonizará una cinta alejada del baloncesto y los romances adolescentes.

De acuerdo a The Wrap, Efron encabezará el remake de Three Men and a Baby que está en desarrollo para Disney Plus.

El proyecto, que estará basado en la película homónima de 1987 que fue dirigida por Leonard Nimoy, aún no encuentra a su director, pero será producido por Gordon Gray (The Way Back) y contará con un guión de Will Reichel (Hot Air).

Si no están familiarizados con la historia de Three Men and a Baby (o Tres hombres y un bebé) cabe recordar que la película de 1987 se centraba en tres hombres solteros que tenían que cuidar al hijo de uno de ellos. Dicha cinta a su vez estaba basada en un producción francesa de 1985 y dio pie a una secuela llamada Three Men and a Little Lady en 1990.

Pese a que Zac Efron saltó a la fama como una figura en las película originales de Disney Channel, durante los últimos años el actor se ha dedicado a diversificar su currículum de la mano de películas como The Greatest Showman, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile y Scoob! además de su serie para Netflix Down to Earth with Zac Efron.