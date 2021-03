Zack Snyder aclaró por qué su versión de Justice League no es una serie

Si cuando se sentaron a ver las cuatro horas de la versión de Justice League de Zack Snyder se preguntaron por qué rayos esto no fue una serie, el director tiene una clara (y algo aburrida) explicación para ustedes.

En una entrevista con Deadline a propósito del estreno de su edición de la película, Snyder explicó que finalmente no quiso lanzar a esta historia como una serie debido a que eso podía abrir un montón de problemas legales.

Si bien durante la primera edición de DC FanDome se planteó que el “Snyder Cut” de Justice League se presentaría como una producción dividida en capítulos de una hora, ahora el director aclaró que como esa propuesta estaba dando pie a más problemas, finalmente consideró que lo mejor era dejarla de lado para seguir adelante.

“Francamente, creo que hubo algunos ruidos legales sobre la división de una película en cuatro partes, si se convierte en un programa de televisión y anula todos los contratos”, dijo Snyder. “Y yo estaba como, miren, chicos, no quiero convertirme ... parece que vamos a meternos en la maleza con esto, y es un desastre, así que no hagamos un precedente legal con esta película, y me limitaré a mi obra de cuatro horas”.

Considerando todo lo que pasó para que Snyder finalmente lograra presentar a su versión de Justice League, es entendible que el director no quisiera complicar aún más el lanzamiento de su trabajo y optara por dejar a esta historia como una gran película que aún así está dividida en capítulos para hacer más sencillo su visionado.