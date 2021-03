Zack Snyder está teniendo la mejor recepción de su carrera en Rotten Tomatoes con su versión de Justice League

En su lanzamiento original, la versión de cines de Justice League recibió más críticas negativas que positivas, lo que posibilitó que su índice en el popular portal Rotten Tomatoes solo registrase un 40%. No era la mejor cifra, pero más allá del rol de las refilmaciones de Joss Whedon, solo seguía la tendencia histórica que han tenido las películas acreditadas a Zack Snyder.

Pero aquello ahora cambió. La nueva versión de Justice League - el denominado “Snyder Cut” - registra a la fecha una cifra que rompe la racha del director.

Con un 75% aprobación, de hecho, representa uno de los mejores índices para el director en el portal que indexa a la crítica especializada.

A la fecha, la única película certificada fresca de Snyder era su remake de Dawn of the Dead, el que alcanzó un 75% de críticas positivas. Por su parte, solo otras dos películas tenían una recepción positiva: 300 (61%) y Wachmen (65%).

Las siguientes películas solo tienen tomates podridos en el portal: Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (52%), Sucker Punch (22%), Man of Steel (56%) y Batman v. Superman: Dawn of Justice (28%).