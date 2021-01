Zack Snyder habló sobre su salida de Justice League en 2017: “No tenía energía para luchar”

Cuando en mayo de 2017 se reveló que Zack Snyder dejaría la dirección de Justice League se explicó que el director había decidido dar un paso al costado del proyecto para estar con su familia después de la muerte de su hija, Autumn Snyder.

En ese contexto, pese a que en los años posteriores esa información inicial se puso en duda y se apuntó a que el director habría sido despedido de la esperada película, en la antesala del lanzamiento del denominado “Snyder Cut”, el responsable de Man of Steel volvió a apuntar a la responsabilidad con su familia como el principal motivo de su salida de Justice League.

En una entrevista para Release the Snyder Cut, un nuevo libro que pretende detallar la campaña de los fanáticos para el lanzamiento de ese corte Justice League, Snyder fue consultado respecto a si existió alguna posibilidad para que terminara su versión de la película teniendo en cuenta un tiempo de duelo junto a su familia y los plazos necesarios para la post-producción que probablemente habrían implicado un retraso en el estreno.

El director respondió señalando que no dejó Justice League solo por un tema de tiempo, sino que porque no tenía energías para pelear por la película después de la muerte de su hija.

“Simplemente había terminado con eso. Estaba en este lugar donde (sabía) que mi familia me necesitaba más que esta mierda, y solo necesitaba honrarlos y hacer lo mejor que podía para sanar ese mundo”, explicó Snyder (vía CinemaBlend). “No tenía energía para luchar (contra el estudio) y luchar por (la película). Literalmente, cero energía para eso. Realmente creo que eso es lo principal”.

“Creo que hay un mundo diferente en el que me quedé y lo intenté. Y estoy seguro de que podría haberlo hecho. . . porque cada película es una pelea ¿no? Estaba acostumbrado a eso”, agregó. “Pero simplemente no tenía la (energía). No había (fuerza para) pelear en mí. Me había golpeado por lo que estaba pasando en mi vida y simplemente no quería, no me importaba. . . así era como estaba”.

Pese a que Snyder no pudo finalizar su versión de Justice League y la edición de la película que llegó a los cines fue ampliamente criticada, este año el director de Batman vs Superman lanzará su corte de la cinta a través de HBO Max.