Zack Snyder reveló el primer vistazo a Rebel Moon, su nueva película tipo Star Wars para Netflix

A través de Vero, su red social favorita, el director Zack Snyder presentó el primer vistazo a su próximo proyecto para Netflix: Rebel Moon.

Esta nueva película del responsable de Man of Steel y 300 se posicionará como una apuesta de ciencia ficción y fantasía que nació a partir de una propuesta “más madura” de Star Wars que realizó Snyder.

En ese sentido, la imagen revelada por el director corresponde a un arte conceptual que presenta a un llamativo grupo de personajes en lo que parece ser un entorno rocoso.

Snyder no entregó ningún tipo de detalles sobre lo que muestra este arte conceptual y simplemente acompañó la publicación indicando que el rodaje de este proyecto arrancará pronto.

“Arte conceptual de Rebel Moon...estamos en plena marcha hacia la fotografía principal en unos meses”, escribió el director.

En ese sentido, cabe recordar que Rebel Moon se enfocará en la historia de una “pacífica colonia en el borde de la galaxia que se ve amenazada por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius” y mostrará como “ellos envían a una joven con un pasado misterioso a buscar guerreros de planetas vecinos para ayudarlos a tomar una posición frente al tirano”.

Rebel Moon aún no tiene una fecha de estreno, pero llegará a Netflix bajo la dirección de Snyder en base a un guión escrito por él mismo junto a Shay Hatten (Army of the Dead) y Kurt Johnstad (300). Todo mientras Sofia Boutella (The Kingsman, The Mummy) será su protagonista.