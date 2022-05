Zack Snyder se sumó al trolleo de The Boys por el Snyder Cut de Justice League

A lo largo de su historia la serie de The Boys ha tenido notables estrategias promocionales, pero quizás ninguna ha sido tan llamativa para los fanáticos de DC (y en particular de Zack Snyder) como la reciente promoción para la tercera temporada de la serie.

Después de todo, durante este viernes las cuentas en redes sociales de Vought, el conglomerado ficticio detrás del Compuesto V y The Seven, lanzó un tráiler para el estreno de “Dawn of The Seven: The Bourke Cut”.

Como pueden notar esta claramente es una referencia al famoso “Snyder Cut” de Justice League. Pero cabe señalar que el guiño no es tan superficial como podría parecer a primera vista porque, además de los hashtags (#ReleaseTheBourkeCut), bromas sobre la oscuridad y hasta un video paralelo del director, también es algo que continúa una trama de la segunda temporada de The Boys.

Recuerden que en el segundo ciclo de la serie, el rodaje de Dawn of The Seven fue parte de la trama con el malvado grupo de superhéroes e incluso, durante el quinto episodio, Homelander mencionó a una “reescritura de Joss”. Algo que obviamente era una broma sobre la ya infame intervención de Warner Bros y Joss Whedon en la versión cinematográfica de Justice League. Todo mientras que en el tráiler anterior también se puede apreciar como el nuevo corte de la cinta pintaría a Stormfront como una villana siguiendo las revelaciones del final de la segunda temporada.

En ese sentido, no deja de ser llamativo que aquella publicación de Vought en Twitter fuese citada por nada más ni nada menos que Zack Snyder, quien felicitó a su colega ficticio por el lanzamiento de su corte de Dawn of The Seven.

“Felicitaciones al director Bourke. Emocionado de ver su visión realizada”, escribió Snyder.

La tercera temporada de The Boys con sus múltiples referencias al mundo de los superhéroes llegará este 3 de junio a Amazon Prime Video.