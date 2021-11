Zelda: Skyward Sword HD en Nintendo Switch casi ha superado las ventas del juego en Wii

Durante los últimos años una enorme cantidad de remasterizaciones y remake han salido a la luz, algunos logrando un gran éxito. Uno de estos es Zelda: Skyward Sword HD que llegó a Nintendo Switch, y que según se conoció casi ha alcanzado en ventas al juego original.

Zelda: Skyward Sword HD se lanzó en julio pasado para la consola de Nintendo presentando mejores gráficos y un control adaptado a la nueva consola, y según se desprende del último informa financiero de la compañía, este ha vendido 3,6 millones de unidades al 30 de septiembre.

Con esto casi iguala a la versión de Wii, lanzada en 2011, que vendió 3,67 millones de unidades, y dado que la estadística abarca sólo hasta septiembre es probable que el juego incluso ya lo haya superado.

A pesar de esto, el juego aún se encuentra muy por detrás de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, juego que ha vendido 24,13 millones de unidades y es el juego más vendido de la franquicia.

En otros juegos de Nintendo Switch, ayer se conoció que Mario Kart 8 Deluxe, se ha convertido en el juego más vendido de esa franquicia, y se mantiene como el juego más vendido de Nintendo Switch con 38,74 millones de unidades.