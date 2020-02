¡Hoy es el día! Más de 1.500 inscritos en preventa del Jimny ‘First Edition’

La cuarta generación del Suzuki Jimny, el aventurero por excelencia hace su estreno a lo grande en Chile, y así lo demuestran los números. La plataforma de inscripción en suzuki.cl para recibir más información y de la que te contamos en MT Motores logró más de 1.500 inscritos, quienes serán notificados al momento de iniciar de la preventa.

"Quisimos hacer algo diferente con este modelo tan querido por las personas. Por eso implementamos esta nueva forma de comercializar las primeras unidades, en línea con el auge que han tenido las compras online y la confianza de los consumidores en esta modalidad. Con solo algunos clics en nuestro celular, cualquier chileno va a tener la oportunidad de ser uno de los primeros dueños de la leyenda del 4x4", señaló Pedro Celhay, gerente de Suzuki Chile.

Desde hoy 21 de marzo al mediodía se abrirá la preventa exclusiva para clientes de Suzuki Jimny, a través de la página web de la marca. Luego, durante dos horas -a partir de las 14.15 h- se iniciará la preventa digital para todo público, con 30 unidades adicionales, la que durará hasta el 25 de marzo a las 10.00 h o hasta agotar stock.

Suzuki Jimny

Para ser dueño de una de las primeras 40 unidades disponibles, las personas tendrán que reservar pagando $ 500.000 en la plataforma. El modelo estará disponible en versiones GLX con cajas mecánica y automática, y tendrá un valor a partir de $ 11.190.000.

El nuevo Suzuki Jimny ha dado que hablar en todo el mundo, con más de 2,8 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento. Su nueva generación mantiene vigente su ADN, tomando elementos distintivos de sus antepasados LJ y Samurái, y ha logrado éxito y gran expectación entre los amantes de esta leyenda 4x4.

El Jimny "First Edition" incluirá un emblema distintivo, barras de techo, pisos de goma y una miniatura de colección del modelo. El exclusivo Suzuki Jimny te invita a vivir aventuras memorables y a llegar donde otros temen, descubriendo el verdadero "Way of life".

Para más información y bases de la preventa visita: suzuki.cl/preventa