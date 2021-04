A fondo en el F1 que James Hunt pilotó en la temporada 1974...

Este último fin de semana el Principado de Mónaco fue escenario de un particular espectáculo. Llegaron a su célebre circuito recordados bólidos de las temporadas del 70 y 80 de la Fórmula 1, entre ellas unidades del Ferrari 312, el Lotus 77, el McLaren M26 o el March 761...

Ahora, Louis Delétraz, hijo del ex piloto suizo Jean-Denis Delétraz, subió la cámara on board de la incursión de su padre al volante del Hesketh con el que compitió James Hunt en 1974. El británico sería campeón dos años después a los mandos de un McLaren. Que no te sorprenda cómo Delétraz quita la mano derecha constantemente del volante, puesto que en aquella época los monoplazas llevaban transmisión totalmente manual.

Pese a que en principio se trataba de una carrera de guante blanco, por la naturaleza de autos que son auténticas reliquias, Ferrari debió lamentar que sus dos unidades salieran lastimadas. El francés Jean Alesi terminó estrellándose con uno de los muros producto de un topón por detrás de Lotus 77 de Marco Werner (el comisariato de carrera sancionó al alemán).

Alesi discutiendo con Werner sobre la temeraria maniobra del alemán que terminó sacándolo de pista.

En tanto, el también galo René Arnoux cometió un error y el auto terminó yéndosele de cola antes de impactar con el muro, perder una rueda y doblar el alerón trasero.

Por lo visto, demasiado ímpetu...