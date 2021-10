Apple ya trabaja para que CarPlay controle parámetros de climatización y de ajuste de asientos

Hace unas semanas te contábamos de los ligeros cambios que introdujo Apple en CarPlay con la llegada de iOS 15 a los teléfonos iPhone. Estas actualizaciones podrían parecer incluso más sutiles si es que la marca de la manzana mordida llega a buen puerto con un proyecto para robustecer las funciones de CarPlay, que incluso sería capaz de manejar parámetros de la climatización, de los asientos y apoyabrazos y también de los contadores del panel de instrumentos, tales como el propio velocímetro o el tacómetro.

Según reporta Bloomberg, la iniciativa tiene el nombre interno de ‘IronHeart’ y si bien está recién en etapas iniciales, ya se sabe que requeriría de una colaboración mucho mayor de lo que hoy supone la conocida función CarPlay, lo que evidentemente involucraría una serie de negociaciones. CarPlay fue lanzado por primera vez en 2014, un año año de que Google lanzara Android Auto, y hoy prácticamente no existen automóviles nuevos de gama intermedia hacia arriba que no soporten esta función para dispositivos Apple (la marca dice que son más de 600 modelos de vehículos que lo incluyen). Sin ir más lejos, tras la entrada en vigencia en Chile de la Ley No Chat, esta función parece aún más imprescindible, puesto que permite la realización de una serie de tareas usando solo la voz (Oye, Siri).

REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

En Apple declinaron referirse a este proyecto aún en pañales. Lo cierto es que consiguiendo acceso a controles nativos del vehículo e incluso a la instrumentación, Apple se haría mucho más útil dentro del mismo vehículo y la información recogida podría ser usada por la marca o por terceros para crear nuevas aplicaciones o mejorar las ya existentes. En los últimos años algunos usuarios critican la necesidad de saltar entre CarPlay y los mandos del vehículo para realizar tareas específicas. Esto acabaría con aquella realidad.

Actualmente, Apple ofrece para hogares el dispositivo HomeKit que convierte la casa en un lugar inteligente, controlando temperatura, música, televisión, el bloqueo y apertura y cierre de puertas y el monitoreo de las cámaras de seguridad, entre otros.