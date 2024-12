Audi refresca el look del A3 en Chile, dotándolo también de mayor confort y seguridad a bordo

El Audi A3 es uno de los modelos más importantes de la firma alemana, con más de seis millones de unidades vendidas desde su debut en 1996. Su cuarta y actual generación acaba de actualizarse en nuestro país a nivel estético, de confort y seguridad.

“Hace un poco más de dos meses comenzamos lo que será un nuevo capítulo en la historia de Audi, la introducción de This is Audi, una estrategia que no solo llega con una interesante ofensiva de productos, sino también con un foco claro en la experiencia y la comunicación que tendrá la marca”, señala Andrea Ustáriz, Manager de Audi en Chile.

“El lanzamiento de los nuevos A3 es parte de esta estrategia, un modelo al cual le pusimos un importante foco en términos de equipamiento, especialmente en seguridad, con lo cual buscamos diferenciarnos de la competencia y demostrar cómo será el futuro de nuestra marca”, agrega.

A nuestro país llegan los nuevos A3 en variantes Sportback y Sedán, cada uno con su respectiva versión Sport también, con precios lista desde los $35.490.000 para el primero y $36.990.000 para la configuración más larga.

A su vez, las variantes tradicionales ofrecerán 7 opciones de color exterior, mientras que las Sport tendrán 6 opciones de color incluidas la de Amarillo Pitón y Verde Distrito.

Los nuevos A3 ya son una realidad en nuestro país y más adelante se sumará el RS3, la variante más radical de la marca de los cuatro anillos en el segmento hatchback, mientras que la versión allstreet aún está pendiente de confirmación.

EXTERIOR

Más dinámico, más progresivo, más emocional: Así se presentan los nuevos A3 Sportback y A3 Sedán, en los cuales a primera vista destaca su parrilla Singleframe hexagonal más plana y ancha, sin marco, junto con el nuevo logo de los cuatro anillos integrado y angulado en 2D.

Este frontal dominante, se complementa junto con las grandes tomas de aire laterales angulosas, las que simbolizan claramente el carácter deportivo de ambos compactos. El llamativo spoiler delantero conecta ambas tomas y hace que el Audi A3 parezca más bajo, entregándole un look aún más dinámico.

También destacan las nuevas firmas lumínicas LED, las cuales cuentan con 3 visuales predeterminadas que pueden modificarse según las preferencias del usuario y, tanto de noche, como de día, le entregan un aspecto dinámico y una mejor sensación de manejo gracias sus opciones de personalización.

Lo mismo puede decirse de la parte trasera, más deportiva que nunca con un nuevo parachoques y un distintivo difusor. Mientras, los elementos de diseño progresivo resultan especialmente efectivos en el exterior de las variantes Sport, ya que se inspiran en parte en los modelos RS, y adicionan faros LED con asistentes de luces en carretera, llantas de 18″ y techo panorámico eléctrico.

En cuanto a las dimensiones, el Sportback cuenta con 4.352 mm de largo, 1.984 de ancho, 1.455 de alto y una distancia entre ejes de 2.630 mm. Mientras que la versión Sedán destaca por sus 4.495 mm de largo, 1.984 de ancho, 1.425 de alto y una distancia entre ejes de 2.630 mm.

INTERIOR

Adentro también presenta algunos cambios para entregarle una mayor dinámica a la sensación de confort. Algunos de los más notorios son las salidas de aires, las incrustaciones decorativas de la tela y la nueva iluminación LED.

La consola central también se ha rediseñado con un nuevo acabado y, de serie, adiciona reposabrazos integrado, que puede desplazarse hacia adelante, atrás e inclinarse.

En cuanto a las configuraciones, las variantes estándar cuentan con un volante multifuncional de cuero con levas de cambio, Audi Virtual Cockpit de 10,25″, el MMI Touch de 10,1″, asientos delanteros con ajuste manual y soporte lumbar en Leather/Leatherete, climatizador automático y sistema de sonido Basic Plus de 6 altavoces y 80W.

Por otro lado, las variantes Sport adicionan un volante de cuero multifunción deportivo y asientos delanteros deportivos con ajuste eléctrico con soporte lumbar en Leather/Leatherete con el logo S en relieve.

SEGURIDAD

De serie, los nuevos A3 Sportback y A3 Sedán ofrecen un alto nivel de equipamiento en seguridad, posicionándose dentro del segmento, como el modelo con el paquete más completo en este ítem.

Como estándar, el nuevo A3 integra el sistema Audi pre sense front, Asistente de mantenimiento de carril, Asistente de frenado avanzado con frenado autónomo de vehículos y peatones, Attention Assist (o detector de fatiga), Detector de Punto Ciego, Exit Warning System (asistente de apertura de puertas) y Rear Cross Traffic Alert.

Adicional a ello, el modelo integra Control Crucero Adaptativo que asiste en el control longitudinal y lateral y se ha complementado con una función de cambio de carril asistido, aumentando así el confort de conducción. El sistema controla la aceleración, el frenado y la dirección a velocidades de hasta 210 km/h, y también ayuda a cambiar de carril a velocidades superiores a 90 km/h en autopista.

Junto a ello, el nuevo A3 agrega 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), retrovisor interior con función antideslumbrante automática, pernos de seguridad antirrobo, sensor de lluvia, sensores delanteros y traseros con cámara de retroceso y Park Assist, entre otros.

MOTORIZACIONES Y VERSIONES

A nuestro país, los nuevos A3 Sportback y A3 Sedán mantienen el tradicional motor TFSI de 1,4 litros turbo, asociado a una caja automática de 8 velocidades, tracción delantera, con una potencia de 150 Hp (entre las 5.000 y 6.000 rpm), y 250 Nm (entre las 1.500 y 3.500 rpm), lo que le permite alcanzar los 100 km/h en 8.4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 225 km/h limitada electrónicamente.

En cuanto al rendimiento, el nuevo A3 Sportback homologa 13,7 km/h en ciudad, 19,2 km/l en carretera y 16,7 km/l mixto; mientras que la variante Sedán entrega 13,7 en ciudad, 20 km/l en carretera y 16,9 km/l mixtos.

Durante los primeros meses del 2025 arribará a nuestro país el motor 1.5 MHEV de 110 kW de 150 hp de potencia y 250 Nm con una batería de 48V, tecnología Euro 6e.