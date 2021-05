Bentley 4 ½ Litros Blower: Un Sir distinguido y con vitaminas

Cuando el convencimiento en un proyecto es de tal magnitud que sortea cualquier obstáculo, el resultado no puede alejarse demasiado del éxito. Así lo demuestra la historia del Bentley 4 ½ Litros Blower, un auto que hoy hace noticia por dos hechos: en Chile: uno de estos ejemplares ganó el premio Best of Show en el Rally 500 km Sport Clásicos que unió Santiago y Coquimbo, en agosto, mientras que, en el plano internacional, Bentley anunció que volverá a fabricar el Blower en una exclusiva partida de 12 unidades.

La marca de Crewe cumple 100 años y este será uno más de los festejos. Destacado como uno de los autos más icónicos en la historia de Bentley, el 4 ½ Litros Blower (‘soplador’ en español) nació del entusiasmo de Sir Tim Birkin, notable piloto de Royal Air Force en la Gran Guerra y más tarde integrante del selecto clan Bentley Boys, una agrupación de entusiastas millonarios que condujo a Bentley a ganar reputación en el motorsport -especialmente en las 24 Horas de Le Mans- durante los años 20. Allí, antes del marketing, Bentley forjó buena parte de su fama.

» Una inteligente solución

Junto al también integrante de la RAF, Clive Gallop, al ingeniero Amherst Villiers y al financista Dorothy Paget, Birkin dotó al 4 ½ Litros de una generosa asistencia en la parte delantera. ¿Por qué fuera del chasis?

Los Bentley Boys tuvieron que improvisar con esta especie de sobrealimentador externo a la estructura, puesto que el mismo Walter O. Bentley se negó a intervenir la mecánica de un auto que él mismo había diseñado. Así se explica la particular apariencia con que se distingue hoy al 4 ½ Litros Blower. Pero esta modificación supuso también una nueva adaptación: al tratarse de un tracción trasera que ganó peso en el eje delantero, se volvió un coche de tendencia subviradora.

Entonces, los Bentley Boys volvieron a la carga con un protector del estanque de combustible (ubicado atrás) de manera de volver a compensar. Y la idea no pareció descabellada, puesto que ya en 1924 Bentley había abandonado en Le Mans por una rotura del depósito. El motor saltó de 175 Hp a 240 caballos.

Un gran depósito. Así como el Blower se trataba de un auto radicalizado, su consumo a ritmo de competencia tampoco deja indiferente. Con el pedal a fondo gastaba cuatro litros de combustible por minuto.

Pese a que el rendimiento del Blower no fue particularmente sobresaliente, se anotó varios records de velocidad, entre ellos el conseguido en 1932 por el Blower No. 1 Monoposto, unidad que alcanzó los 222 km/h en el circuito de Brooklands. Quien estaba tras el volante aquella vez no era otro sino Sir Tim Birkin. MT