Bienvenido Front: “Venir a Chile me lo tomé como un reto”

Juegos Panamericanos Toronto 2015. Participación del remo chileno: 11 deportistas de cuatro clubes nacionales. Resultados: una medalla de oro, una de plata, dos de bronce.

Juegos Panamericanos Lima 2019. Participación del remo chileno: 23 deportistas de 11 clubes nacionales. Resultados: cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, 19 de los seleccionados volvieron con la satisfacción de subirse al podio. ¿Qué fue lo que cambió y que llevó al remo a encumbrarse como uno de las disciplinas más exitosas en la última cita continental? Al igual que muchas veces en el deporte chileno, no fue azar ni suerte. Sí un trabajo serio. Y un hombre que dejó todo por venirse al fin del mundo: Bienvenido Front.

Son las 11.20 en Curauma, una pequeña localidad de la Región de Valparaíso. Un verdadero paraíso para algunos, un oasis para otros.

Ahí, en medio de un centro urbanístico, se encuentra el Centro de Alto Rendimiento del Remo. En un bosque de eucaliptos asoma la laguna y, de ella, a esa hora, una decena de deportistas que arrastran sus botes saliendo del agua, finalizando la primera tanda de entrenamiento del día.

En una pequeña casa con todas las comodidades viven deportistas y un entrenador a tiempo completo.

Al entrar, en una pequeña sala de estar con un gran televisor, sillones y varios cuadros con imágenes que conmueven -de los deportistas recibiendo medallas en diversas citas-, me recibe Soraya Jadue. Sí, la misma representante que tuvo Chile en las citas olímpicas de 2000, 2004 y 2008 y que el año pasado fue oro en Lima. Con 45 años, la deportista dejó a su familia e hijos y se instaló en Curauma junto a otros 30 remeros, de distintas edades y ciudades. Ahí, junto a jóvenes de no más de 20 años, comparte sus días y se pone a las órdenes de quien ellos (todos) consideran un verdadero inspirador, como es Bienve -como lo llaman-.

En un entorno de ensueño, aparece este español oriundo de Tarragona, con un curriculum que impresiona: 12 medallas de oro en campeonatos del mundo con España, más un par de botes en finales olímpicas. De contextura gruesa, con manos que denotan trabajo y esfuerzo, y una voz fuerte y clara, desde el minuto uno seduce y hace creer por su convicción, claridad y transparencia.

Ocho años y contando

En 2008, un promisorio Felipe Leal llegó a pedirle ayuda a Bienvenido Front, uno de los mejores coach españoles de remo. Sin embargo, el catalán se la negó. "Cómo se la iba a dar por un par de días o semanas. Las cosas son o no son, y claramente ese no era el momento".

Cuatro años más tarde, Front volvió a encontrarse con el equipo chileno. "Me propusieron venirme a Chile y hacerme cargo de la Selección con un proyecto a largo plazo. Vine, analicé lo que había y lo que no. Tenía 55 años, había logrado cosas increíbles en España. Me lo tomé como un reto. Era partir de cero en el fin del mundo", recuerda Front, mientras mira por la ventana del segundo piso de la sala de estudio hacia la laguna. Y continúa: "Si era capaz de ilusionarlos y hacerles creer que podían, sabía que podríamos hacer grandes cosas". Y no se equivocó.

Su contrato llega hasta fin de año, ¿renovará para quedarse? Se lo pregunto, porque lleva casi ocho años, mucho más de lo que se ha quedado siempre en un proyecto...

Hoy no hay ninguna variante que me indique que me tengo que ir. Estoy feliz en Chile, amo esta tierra, su gente. Tengo mi familia en España, tengo salud y aún quienes me contrataron creen en mí. Esos podrían ser los motivos para no renovar, pero no es así. Lo único que haría que me devolviera sería no obtener un cupo para Tokio. Eso sería un fracaso y significaría que debo dar un paso al costado, dejar a la nueva camada, que es algo de lo que me he preocupado estos años. Formar y formar más y mejores entrenadores. Y los hay. Así es que si me voy, sé que hay gente que podría tomar mi lugar y continuar la labor de llevar a Chile a lo más alto del remo mundial. Pero, por el momento, no tengo esa opción en mi cabeza.

¿Qué ha sido lo más difícil de estar en Chile?

Ver que hay mucha más plata en el deporte de lo que se cree y se mal utiliza. Yo no le daría a ningún menor de edad dinero mensual en ningún tipo de beca. Si obtiene una medalla, perfecto, se premia una vez y ya. El resto es plata mal gastada por dos años. ¿Por qué darle plata a un niño? Eso es lo que está mal..., pero claro, también depende de que las federaciones trabajen de forma responsable y seria. Yo he tenido suerte en ese sentido. A nosotros no nos falta absolutamente nada y todo está recontra coordinado y organizado.

Se dice que usted es el gran artífice de los logros del remo chileno, ¿qué opina?

Que yo no hago milagros y que esto no lo he hecho solo, para nada. Hay entrenadores y cuerpo administrativo detrás que han sido fundamentales para este desarrollo.

Las adversidades han sido parte de la vida de Front. Con un problema físico en su pierna, que sabe que hoy es mucho menos “problema” que hace algunas décadas", ha aprendido a lidiar con las dificultades. Eso, quizás, hace que sus pupilos crean tanto en él y en su discurso.

El remo se ha transformado en la envidia de muchos deportistas por este centro...

No debería de haber envidia, sí reconocimiento a que las cosas se han hecho bien y de forma transparente. Hace unos años, nadie nos quería arrendar ningún bote fuera de Chile por la cantidad de deudas que teníamos. Hoy, todos nos respetan, en todos los sentidos. El problema es que acá todos se quejan, pero nadie hace las cosas como corresponde. Por ejemplo, si te vas a un centro de alto rendimiento de algún país es para aprender, no para ir a hacer tus mismas rutinas, para eso te quedas acá y no gastas plata. Nosotros tenemos todo acá y ocupamos todas las tecnologías que muchas veces no se ocupan por ignorancia. Acá hay tremendos profesionales de la salud, que están marcando el paso en el Centro de Alto Rendimiento, y nosotros los ocupamos a todos. Acá está todo lo necesario para tener buenos deportistas, solo falta ordenar las cosas y que se hagan bien. Nada más.

¿Qué futuro le ve al remo chileno?

Todo el del mundo. Acá hay buenos deportistas. Creo que la gran sorpresa la dará este equipo de chicos para Santiago 2023, esa es la meta... y de ahí a Los Ángeles y París será solo un paso.