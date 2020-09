BMW multada con US$ 18 millones en Estados Unidos por inflar sus cifras de ventas

BMW pagará una multa de US$ 18 millones luego de ser encontrada culpable de inflar ventas mensuales en Estados Unidos durante cinco años consecutivos. La Securities and Exchange Commission (SEC) dijo este jueves que el fabricante alemán mantuvo una cifra de ventas no declaradas que utilizó para “cumplir” los objetivos mensuales entre 2015 y 2019.

BMW reveló la información engañosa mientras recaudaba alrededor de US$ 18 mil millones en varias ofertas de bonos corporativos, dijo la agencia. “Las empresas que acceden a los mercados estadounidenses para obtener capital tienen la obligación de proporcionar información precisa a los inversores”, dijo Stephanie Avakian, directora de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado.

El manejo de cifras ayudó a BMW a mantener el liderato en ventas frente a otros competidores de lujo, ha agregado la Securities and Exchange Commission.

BMW of North America también ajustó incorrectamente su calendario de informes de ventas en 2015 y 2017 para cumplir con los objetivos internos o el exceso de ventas bancarias para su uso en meses futuros, según la SEC. La reserva de ventas no declaradas se conoce internamente como “el banco”, estableció la investigación. La firma bávara también pagó a los concesionarios para que designaran vehículos que pudieran contarse como ventas, dijo la SEC.

Rol cooperador

La SEC dijo que BMW se mostró colaborativa con su investigación, incluso cuando el brote de coronavirus la obligó a cerrar oficinas y hacer que los trabajadores se quedaran en casa. La cooperación se tuvo en cuenta cuando se impuso la sanción, dijo la agencia.

BMW AG, BMW North America y BMW US Capital no admitieron ni negaron los hallazgos de la agencia. En cambio, las tres acordaron pagar la multa y dejar de violar las leyes de valores.

En un comunicado, BMW dijo que gran parte de la conducta ocurrió hace más de tres años y que ocurrió debido a negligencia. “No hay alegaciones ni conclusiones en el orden de que ninguna entidad de BMW haya incurrido en mala conducta intencional”, dijo la compañía. “BMW Group concede gran importancia a la exactitud de sus cifras de ventas y continuará centrándose en informes de ventas completos y consistentes”.

BMW es el segundo fabricante de automóviles en los últimos años que enfrenta sanciones por inflar las cifras de ventas. El año pasado, Fiat Chrysler acordó pagar US$ 40 millones para resolver una queja de la SEC que alega que la compañía engañó a los inversores al exagerar sus cifras mensuales durante un período de cinco años. La compañía infló las ventas pagando a los distribuidores para que informaran números falsos entre 2012 a 2016.

Fuente: Associated Press.