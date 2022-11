California invertirá mil millones de dólares en infraestructura de carga para vehículos eléctricos

La Comisión de Servicios Públicos del Estado de California, Estados Unidos, aprobó un nuevo proyecto que permite ampliar la red de infraestructura de carga en vehículos eléctricos, cuya inversión se estima en mil millones de dólares.

Se prevé que alrededor del 70% de los fondos irán destinados para la carga de vehículos pesados, ya que el Estado quiere aumentar el uso de camiones totalmente eléctricos. El 30% restante, irá destinado para vehículos eléctricos livianos cerca de unidades múltiples.

“Es la máxima prioridad”, dijo el comisionado Clifford Rechtschaffen . “Tenemos objetivos estatales muy estrictos establecidos por la Junta de Recursos del Aire para electrificar camiones medianos y pesados y necesitan infraestructura de carga para electrificar sus flotas”.

Según señala The New York Times, se dará prioridad a barrios con menores recursos y rurales, ejemplo de ellos son sitios que incluyan paradas de camiones, puertos y en diversas instalaciones de flotas.

Si bien aún se están finalizando algunos detalles, es probable que los clientes que deseen instalar equipos de carga deban presentar una solicitud a un administrador externo para recibir el reembolso.

“Creo que con el tiempo la electrificación, incluida la electrificación del transporte, dará como resultado tarifas más bajas”, dijo Rechtschaffen.

Este proyecto se llevará a cabo desde el 2025 hasta el 2029, con la asignación anual de 200 millones de dólares cada año a través de los servicios públicos de California.