Car of the Year 2022: los candidatos a convertirse en el nuevo Rey de Europa

Si el otro día te dimos cuenta de los candidatos a World Car of the Year 2022, hoy revelamos la lista provisoria de otro importante galardón de la industria automovilística. Se trata del Car of the Year 2022, el premio más prestigioso de Europa, al cual podrán optar 65 aspirantes en su futura nueva edición.

Hay que recordar que los automóviles que se postulan al título -y a reemplazar en el trono al Toyota Yaris- deben ser modelos nuevos, lanzados este 2021 al mercado y disponibles en al menos cinco países del Viejo Mundo.

Entre los aspirantes, se encuentran más 20 modelos exclusivamente eléctricos, a los que se suman otros que cuentan con una oferta compuesta por variantes térmicas, híbridas convencionales, híbridas enchufables y también cero emisiones.

Por otro lado, más de 30 de estos candidatos son SUV o crossover, dejando poco espacio para otros segmentos, aunque también encontramos compactos, utilitarios, berlinas y algún que otro deportivo.

En cuanto a marcas, Mercedes-Benz se sitúa de momento a la cabeza con hasta ocho autos susceptibles de hacerse con el título, la sigue BMW con cinco pretendientes y Volkswagen, Nissan, Audi y Genesis con cuatro.

La lista de candidatos definitivos se publicará el 15 de noviembre, mientras que los siete nominados finales serán develados el 29 de diciembre. Finalmente el ganador se anunciará el 16 de febrero de 2022 en el Salón de Ginebra, que ya confirmó su celebración el próximo año entre el 19 y el 27 de febrero.

Revisa a continuación la contundente lista de candidatos...