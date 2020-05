El Chevrolet Tracker llega con renovado diseño a Chile

Para Chevrolet, este año representa un desafío. Por primera vez en 33 años, la marca ha perdido la primera posición en ventas en el país. Por lo mismo, quiere recuperar el trono ampliando su portafolio en el territorio nacional con nuevos lanzamientos para este año.

Uno de ellos es el nuevo Chevrolet Tracker, modelo fabricado en Corea que se vende en el país desde el año 2013 y que para ese año se convirtió en un auto icónico, revolucionando la imagen que proyecta la marca. En 2016 contó con 2.254 unidades vendidas, ubicándose en el décimo lugar de los SUVs más vendidos en el país, según información entregada por Anac. Ahora, entra al mercado chileno con un nuevo diseño y cuatro versiones, aunque sin novedades en cuanto a su mecánica.

El Tracker, destinado a moverse por las grandes ciudades y competir en el segmento B con modelos como el Hyundai Creta o el Ford Ecosport, tiene un diseño más musculoso y robusto que el anterior. Posee faros halógenos con tecnología LED y ocupa unas llantas de 18 pulgadas, cambiando las llantas de 16 pulgadas de la versión precedente. Las versiones están disponibles en seis colores: plateado, azul, gris, perla, marrón, negro y blanco.

Su habitáculo también ha sido renovado. Tiene nuevas terminaciones de cuero, Smart Key con botón de encendido, un nuevo tablero y el asiento del conductor con ajuste eléctrico multidireccional de 6 posiciones. Adicionalmente, se le agrega un control de radio al volante, velocidad crucero y computador a bordo.

Chevrolet no se ha olvidado de la conectividad. Sobretodo porque se piensa que tendrá un mayor impacto en el segmento adulto joven. Por lo tanto, ha sido equipado para satisfacer las demandas del usuario. La función Smartphone Integration permite vincular el celular, ya sea Android o iOS, con el vehículo. La pantalla que sirve para visualizar las aplicaciones de los aparatos es táctil de 7 pulgadas. Además, el infotainment MyLink, sistema exclusivo de Chevrolet, permite al conductor reproducir archivos multimedia de forma segura contando con Apple CarPlay y Android Auto.

No hay novedades en cuanto a su motor, por lo que todas las versiones disponibles, LS MT, LT MT, LT AT y LT AT FULL, poseen un motor de 1.8 litros, con una potencia de 140 Hp y 4 cilindros. Las dos primeras versiones cuentan una transmisión mecánica de cinco velocidades, mientras que las dos últimas son automáticas de seis velocidades AWD.

En Chile tendrá un valor que va entre $ 12.190.000 y $ 15.790.000, lo que representa un aumento de cerca de un 3% con respecto a la versión anterior.