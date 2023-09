¿Cómo el más famoso calendario erótico deportivo se convirtió en un ícono cultural?

El Calendario Pirelli alista una nueva versión. Una que festejará ni más ni menos que su edición nº 50, así como también su 60 aniversario, recordando que el icónico almanaque ha cesado su publicación en varias oportunidades por distintos acontecimientos, entre ellos, la pandemia del Covid-19.

Timeless (Eterno), así se titulará el Calendario Pirelli 2024, que, por primera vez, tendrá detrás del lente a un artista africano de raza negra. Se trata del ghanés Prince Gyasi, que además se inscribe como el fotógrafo más joven en hacerse cargo de una edición. Tiene solo 28 años.

Todos los retratos se tomaron entre Londres y Ghana el pasado mes de julio. Y la elección de quienes aparecen en ellos, la hizo Gyasi, según el impacto que esas personas tuvieron en su vida, pensamiento y emociones: “Algunos de ellos son amigos y me he sentido como si trabajara en familia por la conexión que hemos tenido en el set”, señaló el artista gráfico.

Así fotografía a muchos rostros conocidos de diferentes ámbitos. Desde supermodelos como Naomi Campbell a exfutbolistas como Marcel Desailly, sin dejar de lado a otros como escritoras e incluso reyes. De ahí, que uno de los protagonistas será Su Majestad Otumfuo Osei Tutu II, Rey del Reino Ashanti (lo que hoy es Ghana), que en 2024 celebrará el 25 aniversario de su dominio.

Icono cultural

¿Cómo fue que un calendario de chicas se convirtió en un fenómeno cultural? Era inicios de los Sesenta, cuando el mundo vivía una era de cambios que tomaban forma a base de protestas sociales, una contracultura floreciente y una revolución sexual, que hablaban libertad, derechos y expresión.

En este contexto, un prometedor fotógrafo, Robert Freeman, amigo personal de The Beatles, recibió el encargo de crear “un bello calendario”, para el cual tenía carta blanca. Entonces, y con el objetivo de hacer una sesión de fotos alegre e informal que captase la esencia de la época, escogió a las modelos más representativas del momento y las trasladó a las playas de arena blanca que todos soñaban con visitar una vez en la vida.

Fue así que nació el primer Calendario Pirelli de la historia. ¿El año? 1964. Su primera imagen estaba protagonizada por la modelo inglesa Jane Lumb en una playa de Mallorca, la cual buscaba hacer olvidar al espectador el abatimiento de enero. Misión que, sin duda, se cumplía.

Este concepto de calendario no era nuevo. La compañía británica Leyland había lanzado en 1930 el calendario Leyland Ladies. En tanto, que el fabricante de frenos Mintex replicó la idea en 1956. Y es que los calendarios con “chicas” eran una herramienta de marketing más que probada en la industria del motor, un regalo más para los clientes que podría acompañar a los habituales detalles en forma de neumático en miniatura.

Lo original de la idea de Pirelli, sin embargo, fue un calendario que pudiera lucirse, sin problema alguno, a la vista de los clientes. Y no solo que estuviera relegado a colgarse en cuartos o vestuarios utilizados exclusivamente por hombres.

Una suerte de ‘versión de alto standing’ que decorase con orgullo la pared de cualquier negocio. Idea que se le debe a Derek Forsyth, encargado de publicidad de la delegación de Pirelli en el Reino Unido. Fue él quien se decantó por el camino del buen gusto y el arte para una propuesta que, al mismo tiempo, debía servir a modo de anuncio de prestigio para la marca.

Pues bien, por su parte, Freeman reunía ese toque de elegancia que se buscaba. El fotógrafo británico había marcado época en el Sunday Times, llevando a su portada retratos en blanco y negro de figuras de la talla del presidente ruso, Nikita Khruschev, o músicos de jazz como John Coltrane y Dizzy Gillespie.

Por entonces, también se encargó de la imagen de portada del segundo álbum de The Beatles. Esa cubierta del disco With the Beatles de 1963, que hoy es un icono y donde se muestran, bajo luz natural, a los cuatro integrantes de la banda vestidos con indumentaria negra de cuello alto y envueltos por una sombra.

Con el encargo del Calendario Pirelli 1964 bajo el brazo, Freeman abandonó el blanco y negro para pasarse al color. Y ese cambio fue glorioso. Escogió como escenario las playas de Mallorca para impregnar sus imágenes de sol y pieles bronceadas bajo un inmaculado cielo azul y sobre la blanquinosa arena balear. Uno de los retratos más destacados de la obra muestra a una mujer con un bikini blanco saltando sobre las olas del mar. Y cuando no lucen traje de baño de dos piezas, las modelos Sonny Drane y Jane Lumb, visten con shorts o camisetas. O una simple toalla.

Ninguna imagen recrea mejor el espíritu y la belleza del Calendario Pirelli de 1964 que la del mes de mayo, protagonizada por la modelo alemana, Sonny Drane, luciendo una camisa masculina en la playa.

Capturando la esencia

Con el paso de los años, el también conocido como The Cal fue cambiando de foco, de la mano de una mayor concientización social respecto al rol de la mujer. Ella se transforma cada vez más en un sujeto activo de la historia, un personaje completo, y ya no más un objeto de admiración o deseo como era al principio del calendario. Así, los desnudos han ido quedando en el recuerdo.

Por ejemplo, la edición de 2013 se basó en el arte callejero, las favelas y la cultura de Río de Janeiro, todo retratado por el fotógrafo de guerra Steve McCurry, aquel que inmortalizó los penetrantes ojos de una nena afgana que en 1985 apareció en la portada de National Geographic.

Otro cambio importante se dio en 2015 cuando, por primera vez, se incluyó a una modelo XL. Candice Huffine pesaba 90 kilos y medía 1,80 metro, y dijo que su presencia en el calendario era una señal de que las cosas estaban cambiando.

En 2017, con el título Emotional, el calendario mostró a famosas que rondaban los 40 años de edad, con el objetivo de realizar una protesta contra la presión social que buscaba controlar la apariencia del sexo femenino para verse más joven. Participaron, entre otras, las actrices Penélope Cruz, Kate Winslet y Nicole Kidman.

Post pandemia

Luego de que se suspendiera por la pandemia del Covid-19, el Calendario Pirelli regresó en su edición 2022 a cargo del cantante canadiense Bryan Adams. Sí, leíste bien el creador de hits como “Heaven” y “Everything I Do” también es un reconocido fotógrafo y estuvo a cargo de retratar a las estrellas seleccionadas de esa versión.

Con el título On the Road (En la Carretera), la edición 2022 contó con representantes del mundo de la música y el cine, como Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent y Kali Uchis que fueron retratados en diferentes calles de Los Ángeles.

El Calendario Pirelli 2023, en tanto, se tituló “Cartas de amor a la Musa”. Musas que, en la cámara de la reconocida fotógrafa Emma Summerton, interpretaron algunas de las modelos más prestigiosas del mundo. Entre ellas, Cara Delevingne, Bella Hadid y Emily Ratajkowski.

Realizadas en Londres y Nueva York, las sesiones de fotos se centraron en las musas, los personajes imaginarios y arquetípicos que marcaron a Summerton durante su vida, desde escritoras, hasta artistas o activistas, sin olvidar a su propia madre.

Con toda esta historia, visiones, personajes y celebridades a su haber, es que ahora el icónico Calendario Pirelli se alista para celebrar por todo lo alto. Solo habrá que esperar hasta noviembre para ver con qué nos sorprende.