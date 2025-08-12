SUSCRÍBETE
¿Cómo es el New LX que acaba de lanzar Exeed en Chile?

La actualización del SUV de entrada de la marca ya está disponible en Chile y puede ser reservado en toda la red de concesionarios.

Romina CannoniPor 
Romina Cannoni

El New Exeed LX ya está en Chile, la renovada versión de media vida del SUV compacto de la marca que apuesta por destacar a primera vista.

De arranque, el frontal fue rediseñado, con una parrilla tipo matriz que optimiza la entrada de aire y refuerza su identidad deportiva. Además, los faros LED de doble lente garantizan iluminación precisa y adaptativa, mientras que atrás una barra de luces transversales con ocho focos de freno mejora la visibilidad nocturna.

En su interior ofrece materiales de alta calidad y acabados premium, destacando su pantalla curva dual de 24,6 pulgadas que integra climatización, navegación, funciones multimedia y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay & Android Auto.

El cerebro detrás de esta operación es el Qualcomm Snapdragon 8155, que permite una respuesta ultrarrápida, operación en 2 segundos y reconocimiento de más de 20 comandos de voz. A esto se suma un cargador inalámbrico de carga rápida de 50W, sistema de sonido de alta fidelidad Sony con hasta nueve parlantes (versiones Unlimited) y asientos deportivos con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación delantera.

En cuanto a tecnología, viene equipado de serie con seis airbags (dos frontales, dos laterales delanteros y dos tipos cortina) y una estructura Benteler reforzada con más de 65% de acero de alta resistencia, lo que le otorga rigidez, reducción de ruidos y mayor estabilidad al enfrentar curvas, pendientes o frenadas bruscas.

Además, incorpora el sistema de asistencia avanzada a la conducción EXEED ADAS, que incluye más de 18 funciones, control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia con detección de bicicletas, alerta de colisión frontal y trasera, detector de punto ciego, alerta y prevención de salida de carril y luces altas inteligentes, entre otros.

Este completo paquete se complementa con una cámara panorámica HD de 540°, que brinda una visión envolvente del entorno para estacionamientos y maniobras complejas.

¿Qué motor tiene?

  • Motor 1.6 litros turbo (TGDI) con inyección directa, que desarrolla 183 HP y 275 Nm de torque.
  • Transmisión automática Getrag DCT de 7 velocidades con sistema de doble embrague en baño de aceite.
  • Aceleración de 0 a 100 km/h en solo 8,8 segundos, con cambios suaves y precisos en apenas 0,3 segundos.
  • Sistema AWD de respuesta rápida, desarrollado por BorgWarner.
  • Seis modos de manejo: Eco, Normal, Sport, Nieve, Barro y Off-Road.
  • El rendimiento combinado es de 12,5 km/l, con cifras que alcanzan hasta 14,7 km/l en carretera.

¿Cuáles son sus dimensiones?

  • Largo: 4.520 mm
  • Ancho: 1.848 mm
  • Alto: 1.685 mm
  • Distancia entre ejes: 2.670 mm
  • Distancia mínima del suelo: 175 mm
  • Capacidad del estanque de combustible: 51 litros (57 litros en Unlimited AWD)
  • Capacidad de maleta: 300 litros

¿Cuánto cuesta?

El New Exeed LX ya está disponible en Chile y puede ser en toda la red de concesionarios, en cualquiera de sus cuatro colores: Blanco Quartz, Gris Airline, Gris Havana y Rojo Stone.

LX 1.6T DCT ADVANCED

Precio de lista: $20.990.000 | Con bonos: $18.490.000

LX 1.6T DCT UNLIMITED

Precio de lista: $21.990.000 | Con bonos: $19.490.000

LX 1.6T DCT UNLIMITED AWD

Precio de lista: $24.990.000 | Con bonos: $23.990.000.

