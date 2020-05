¿Cómo volver al deporte después de la cuarentena?

Los días van pasando, pero el distanciamiento social sigue. Ya sea por cuarentenas obligatorias o por opción, el tiempo que estamos en casa ha aumentado sobremanera en las últimas semanas, debido a la pandemia que el mundo entero vive producto del Covid-19.

Pero no todo es tan malo, pues estos días han servido para estar en familia y, con ello, hay dos actividades que se están robando los minutos disponibles en casa: la cocina y los ejercicios.

Mientras, ya se está hablando de las diversas medidas que se tendrán que adoptar para el regreso a la “nueva normalidad”, ya sea para los establecimientos públicos como privados. Y para los entendidos, los gimnasios serán de los últimos establecimientos en abrir, pero también quienes deberán redoblar las medidas de seguridad y no solo en lo que respecta a higiene.

El regreso

Luego de semanas en el confinamiento, para quienes estaban acostumbrados a la actividad física diaria, el retorno a los lugares de entrenamiento será casi el paraíso. Pero ojo, el regreso deberá venir acompañado de una serie de medidas que no solo tendrán relación con la parte física, sino también con lo emocional y administrativo.

“Con la apertura vendrá un gran desafío no solo para el staff de profesores que se encuentren en ellos, sino también en la parte administrativa”, explica Esteban Sanhueza, profesor de Educación Física del gimnasio Balthus, quien agrega que “las evaluaciones previas serán fundamentales para evitar cualquier tipo de problema en el transcurso de las rutinas diarias”.

Según estudios, en Chile hay dos fechas en los que se dispara el consumo de ansiolíticos y depresivos: diciembre y marzo. Por eso, el estudio de Yapp, una aplicación que compara precios de medicamentos en farmacias, arroja una alerta importante: en más de 400% se dispararon entre marzo y abril las cotizaciones en este tipo de medicamentos en nuestro país.

Para Sanhueza ese será un tema fundamental a la hora de las evaluaciones antes de que se retomen las rutinas deportivas, pues muchas personas en este periodo han caído en pequeños cuadros de ansiedad o, incluso, depresión. “Es un hecho que para muchas personas el encierro puede causar algún efecto sicológico y es por eso que debemos estar atentos en el momento de su regreso. Las fichas de salud deberán de ser tomadas de nuevo y nosotros, como profesores, deberemos estar alertas a cualquier cambio de actitud de nuestros alumnos. Este tipo de medicamentos, por ejemplo, afectan no solo tu capacidad para reaccionar frente a algún estímulo, sino también puedes tener algún cambio en tu sistema cardiorrespiratorio (muchos de ellos te hacen bajar las pulsaciones para mantenerte en un estado de mayor tranquilidad), por ende, si no se informan estos consumos y se hace una rutina normal, el no lograr realizar trabajos en ciertos rangos podría también tener consecuencias de frustración. Por eso será tan importante que los alumnos declaren. Es más, incluso, habrá que tener pautas o un protocolo de cómo informar los cambios corporales, ya sea de peso y composición, para no crear nuevas alteraciones que podrían llevar a otros cuadros. Debería ser obligatoria la nueva ficha”.

El tema sicológico se cruzará con la física, porque para Sanhueza, “muchos querrán volver de cabeza y casi de forma exagerada al gimnasio, tomando todas las clases que existan, aumentando los días de entrenamiento, aumentando las cargas y rutinas…, pero no, el regreso deber ser completamente distinto”.

Es que si bien la mayoría ha tratado de mantener sus rutinas deportivas en casa, la intensidad no es la misma que se logra en el gimnasio. Por eso es importante la nueva evaluación. “Es imposible que se vuelva al mismo plan de ejercicios que se tenía antes del cierre. Y estoy hablando en todas las actividades deportivas”, enfatiza Sanhueza.

Por eso, lo ideal es regresar con una intensidad más baja y menos ejercicios, para que exista una adaptación anatómica, al menos en el primer mes.

“El riesgo de lesionarse es alto si se vuelve como loco al gimnasio y a hacer todas las actividades deportivas que estabas acostumbrado antes de este periodo. Las lesiones más frecuentes serían todas las “itis”, las que se producirán precisamente por exceso de carga y repeticiones sistemáticas sin control y al no darle un buen descanso a la estructura. Eso podría desencadenar lesiones en las zonas de las articulaciones, se podrían dislocar e, incluso, podrían arriesgarse a un desgarro”, explica el profesor del Balthus. Por ejemplo, un runner debería volver primero a la elíptica, luego a la trotadora, para terminar en la calle.

A estas nuevas rutinas habrá que agregar un elemento fundamental, que es la flexibilidad y la parte nutricional, elementos que en el periodo de cuarentena podrían haberse visto mermados.

Una vez volvamos a la normalidad, los protocolos de sanidad también deberán aumentar, ya que los gimnasios son verdaderos focos para los virus.

Siete apps para los #yomequedoencasa

Sworkit Kids

Es la aplicación favorita de niños y adultos para pasar las tardes en familia haciendo ejercicio. Está diseñada para que la utilicen niños desde cinco años hasta jóvenes de 14, pero lo cierto es que es tan entretenida que resulta difícil no jugar con tu hijo. ‘Sworkit Kids’ propone la visualización de videos para imitar en casa. Son rutinas que están diseñadas para promover la fuerza, la flexibilidad y la agilidad de los más pequeños.

8Fit

Esta aplicación te organiza la semana, los días que puedas entrenar, lo que quieras conseguir y te crea un calendario de actividad de máximo nivel. Además, crea menús adecuados a lo que buscas. Es una de las más sencillas de manejar y adaptada a todos los niveles, con explicaciones muy sencillas.

Freeletics Bodyweight

Está orientada a todos aquellos que no pueden ir al gimnasio cada día a seguir una rutina de entrenamiento. Hay una versión gratuita, donde accedes a cualquiera de los planes de entrenamiento basados en ejercicios con peso corporal incluidos en la base de datos, aunque en cualquier momento puedes subir de nivel y aprovechar el servicio de entrenador personal para los usuarios.

Wod Machine

La app para los amantes del CrossFit. Cuenta con varios entrenamientos diarios para que puedas hacer según quieras; tienes la posibilidad de entrenar, además, según tus horarios. También podrás guardar tus entrenamientos para poder realizarlos cada vez que quieras.

Breathe

Esta app es para meditar, es una de las mejores a nivel internacional. Te da consejos para antes de dormir y descansar mejor. Para relajarte, desconectar, aprender a respirar. Todo paso a paso y desde el nivel 1.

Workout Center

Una app donde lo único que necesitarás es una silla, y todos tenemos en casa, y una pared, y de eso también tenemos. Te muestra ejercicios por tiempos y puedes elegir entre más de 500. La idea es mejorar por tipos de músculos: abdominales, brazos, trasero, piernas, ejercicios corporales completos, pecho...

Ictiva

Como tener un gimnasio en casa. Hay todo tipo de clases para elegir, pilates, yoga, boxeo, fitness, entrenamientos de fuerza, hipopresivos, entrenamientos tipo Tabata... hasta 600 ejercicios diferentes puedes encontrar. Y sí, también te ayuda con una alimentación saludable.