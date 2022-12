Dakar 2023: será el más difícil de los últimos años

El Rally Dakar reveló el mapa final de la edición 2023, la cual iniciará el 31 de diciembre de 2022 y terminará el 15 de enero después de 8.549 kilómetros de recorrido -4.706 de ellos de especiales cronometradas-, que llevarán a los participantes de este a oeste de Arabia Saudí.

En total, serán 14 etapas, las que pondrán en dura prueba a los copilotos, porque la navegación no será sencilla. Aunque no haya ‘way point’ oculto, habrá zonas de pistas paralelas que obligarán a ir corrigiendo el rumbo. Además, varias jornadas se adentrarán en el temido ‘Empty Quarter’ (Cuarto vacío), una zona repleta de kilómetros y kilómetros de dunas en medio de la nada en la que los participantes vivirán el espíritu de original del Dakar al máximo.

“Es un recorrido que hemos trabajado para poner un poco más difícil que los años pasados”, expresó David Castera, director del Rally Dakar.

La edición 45 del Rally Dakar comenzará en Yeda y finalizará en Damman, es decir, de orillas del Mar Rojo a orillas del Golfo Pérsico, con un día de descanso en Riad. Durante las primeras ocho especiales las jornadas serán largas, como la cuarta como la más corta con 573 kilómetros totales, mientras el resto irá en ascenso hasta llegar a los 877 kilómetros. En los tramos cronometrados la menor será de 375 kilómetros.

“La semana 1 será como el Dakar que hemos conocido hasta ahora, con dunas, arena, rápido, técnico, con la particularidad de que hay muchos más kilómetros, que es mucho más de lo que hemos conocido hasta ahora.

“Para la segunda semana cambiamos totalmente de ritmo. Pasamos de etapas largas en kilómetros a etapas cortas de kilómetros, pero con muchas dunas, pero va a cambiar la configuración del Dakar. Son más de 200 kms por día, que parece nada, pero son puras dunas. Es la primera vez que hacemos este recorrido tan distintas entre las dos semanas”, señaló Castera.

Los días finales transcurrirán en el Empty Quarter con la etapa maratón iniciando el 12 de enero (etapa 11) con 426 kilómetros totales, 275 kms cronometrados, sumados a los 375 kms de competencia del día posterior (185 kms de especial). Serán en estos días donde las dunas serán como nunca antes se han visto, según asegura el director de la competencia.

“Hay nada, no hemos encontrado ningún animal, persona, ninguna huella, ninguna pista. Es un vacío del todo. Es interesante por eso, porque son dunas de verdad. Las dunas que hemos hecho hasta ahora no estaban muy difíciles porque no son muy cerradas, ahora tendremos un nivel de dificultad más grande”.