Denuncian a la serie ‘Soy Georgina’ de Netflix por irresponsabilidad en el traslado de menores a bordo

¿Qué podrían tener en común una popular serie de streaming con infracciones graves a la ley de tránsito? No mucho a priori, pero no es precisamente esa la respuesta que ha establecido un estudio de la empresa española RiveKids, que puso la lupa a ‘Soy Georgina’, la docuserie que exhibe la vida de Georgina Rodríguez, la empresaria pareja de Cristiano Ronaldo. “Tras el análisis, hemos podido comprobar, lo que posiblemente constituye una de las conductas más temerarias en un vehículo, y es que los menores de edad no lleven puesto el cinturón de seguridad ni el arnés en una silla infantil”, destacan desde la entidad.

Además, en el recuento de la organización, se detalla que en al menos ocho escenas repartidas en los seis capítulos se aprecian conductas que acarrean la suspensión de licencia del conductor:

Menores en sillas infantiles en los asientos traseros, sin abrochar adecuadamente el arnés. Menores de edad en los asientos traseros, sin cinturón de seguridad. Adultos en asientos traseros y delanteros, sin cinturón de seguridad. Adultos con el cinturón de seguridad mal puesto. Conductor con auriculares puestos en plena conducción.

“La plataforma de entretenimiento, Netflix, describe a Georgina Rodríguez como madre, influencer, empresaria y pareja del popular jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo. No dudamos que ella pueda ser una buena empresaria, pero lo sorprendente es que Netflix la presente como un ejemplo de madre e influencer, cuando lleva a su hija de cuatro años en la silla infantil sin ningún tipo de sujeción (sin arnés), y a otro menor sin cinturón de seguridad. Seguramente desde el desconocimiento, Georgina muestra con estas escenas una conducta muy irresponsable y un pésimo ejemplo de seguridad vial para todas las familias que están viendo el documental”, sostuvo José Lagunar, experto en seguridad vial y director General de RiveKids.

Referencial.

En Chile, tal como sucede en Europa, trasladar a un menor de entre 0 y 9 años sin un Sistema de Retención Infantil es considerado una falta gravísima: acarrea una multa de entre 1,5 y 3 UTM y la suspensión de licencia por entre cinco y 45 días (lo mismo aplica para quienes trasladen en el asiento del copiloto a niños de 12 años o menos). En 2020 se cursaron en todo el país casi 2.200 infracciones de este tipo.

En 2021 RiveKids auditó 82 series de Amazon Prime, HBO y Netflix. La empresa encontró que el 82,9% de las producciones tenían una infracción de tráfico o una conducta temeraria o de riesgo relacionada con la seguridad vial, desde el primer episodio.