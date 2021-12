Dos chilenos nos cuentan la interna de la Fórmula 1 en el GP de Arabia Saudita

La Fórmula 1 vivirá hoy una de sus jornadas definitivas. En Arabia Saudita se puede conocer al nuevo campeón del mundo si es que Max Verstappen logra aumentar a más de 25 puntos la diferencia con Lewis Hamilton. Pero el británico está en un nivel altísimo, viene precedido de dos victorias y ayer se quedó con la pole con una actuación sobresaliente, lo que espera repetir esta tarde en el nuevo circuito de Yeda para retomar el liderato y así buscar una nueva corona en la última fecha.

En ese ambiente, con todos los ojos de los fanáticos observando cada detalle, se cumple una máxima que se repite con frecuencia: en todas partes hay un chileno.

En este caso no es uno, sino dos los chilenos que están presentes en la transmisión de la carrera. Se trata de Álvaro Córdova (@cordovaalvaro) y Alex Rojas (@alitrox_), jóvenes que nos cuentan desde el lejano país cómo es el ambiente y cuáles son las funciones que tienen por estos días con la F1.

Ambos trabajan para la empresa Alamiya en Arabia Saudita y cubren distintos deportes en vivo. Álvaro Córdova es el Replay Operator (Disco Replay) y su función es editar y repetir en línea, para que los telespectadores no pierdan detalles de la carrera. Alex Rojas es un Camarógrafo Broadcast.

Las transmisiones deportivas de ambos han sido su especialidad por años. “Llevo 18 años trabajando en el medio, principalmente en transmisiones de fútbol, como Copa América, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Mundial Femenino, además de transmisiones de básquetbol, hándbol, voleibol, tenis, Panamericanos en Lima 2019, Mundial Fútbol Playa, Mundial de Regatas, RallyMobil, etc. Pero no es lo único, también me ha tocado transmitir recitales, hacer teleseries, y muchos programas en tv” dice Rojas.

Alex Rojas

Córdova no se queda atrás. “Llevo en transmisión casi 12 años desde empecé como asistente de cámara en Chile Films. Me han tocado muchos eventos deportivos, desde campeonatos de la ATP a fútbol, natación, rugby, polo. Acá en Oriente incluso hemos cubierto carreras de camellos y de halcones. Y me especializó en replay live”.

A pesar de la gran experiencia que tienen ambos, se sorprenden con la magnitud de lo que significa la producción de la Fórmula 1.

“Hay un nivel de producción única, es impresionante el nivel tecnológico. Estoy recibiendo las imágenes oficiales constantemente, donde me generan contenido y es impresionante por la cantidad de cámaras, helicópteros, equipos personalizados que van en los autos, en cada curva hay cámaras. Creo que el deporte donde hay más recursos”, comenta Córdova, quien precisa que no son parte de la producción oficial, sino que de una especie de tercerización que se hace puntualmente para la carrera en Arabia Saudita.

Giuseppe CACACE / POOL / AFP

“La diferencia con las otras transmisiones es la logística que conlleva armar una pista en una calle que normalmente se transita y la magnitud de gente que mueve el evento es impresionante, tanto la que arma la pista y carrera como la que hace la transmisión es muchísima”, dice Rojas.

Respecto de esa misma diferencia que encuentran hoy, Córdova comenta que “primera vez que veo una producción así, con muchas cámaras super slow, las “plumas”, con todo lo que uno se puede imaginar. Y el volumen de recursos también sobrepasa a todos los otros eventos que nos ha tocado cubrir. Por ejemplo, con un partido de fútbol, por más recursos que uno le quiera dar, a lo más son 27 cámaras. Acá son por lo menos 40 y 50 tal vez. Y a eso se suma el hecho de que son cámaras inalámbricas, lo que tiene una complejidad mayor. Es realmente impresionante”.

Alvaro Córdova

De todas maneras, hubo situaciones que llamaron la atención y que no se esperaban. “Llegamos al circuito cinco días antes de la carrera, y me impresionó ver que todavía no estaba todo terminado. Cuando íbamos a la pista a revisar tiros de cámara, había sectores a los que no podíamos pasar porque no estaba listo el circuito, estaba en obras todavía, especialmente la zona de pits. Pero avanzaron muy rápido y muy pronto ya estaba todo listo, el montaje completo y listo para esta fiesta”, recalca Córdova.

Otro punto llamativo que no se ve en las imágenes, es el ambiente que se vive en Arabia Saudita. Alex Rojas comenta que “se nota que la gente alucina con los autos”, mientras Álvaro Córdova reconoce que le ha llamado la atención la diferencia que ve en las mujeres respecto del día a día en el país árabe.

Giuseppe CACACE / POOL / AFP

“El ambiente es extraño. Me tocó estar en Dubai, pero el ambiente era más relajado allá. Acá el musulmán es más estricto, y uno mismo se adapta a ciertas situaciones. Por ejemplo, acá las mujeres van siempre muy tapadas con el Hiyab, con colores negros y cuando en ocasiones me ha tocado verlas en un ascensor, prefiero no subirme y dejarles el espacio para no incomodar, cosa que en Dubai no me preocupaba, había más relajo con eso. Sin embargo, en la carrera es distinto, hemos visto mujeres que van con este pañuelo y otras que no, otras llevan turbantes de colores y no solamente negro. Se nota un ambiente distinto por la carrera”, finaliza Córdova.

Son los dos chilenos que estarán hoy en el Gran Premio de Arabia Saudita, disfrutando de su trabajo y sorprendiéndose con una puesta en escena superior a todos los otros eventos deportivos.