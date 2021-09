El peruano Nicolás Fuchs se queda con el Rally de Casablanca, en una fecha acortada por la lluvia

El Rally de Casablanca llegó a su fin de manera anticipada este domingo, luego de que los comisarios de la prueba y la dirección de la competencia determinaran la suspensión de la fecha por riesgos de seguridad, provocados por la lluvia que se hizo presente desde la tarde de este sábado en Cartagena y Casablanca, comunas de asiento de la tercera fecha del RallyMobil. En la antesala, Felipe Horta, Productor General de la competencia, había adelantado que la organización tomaría medidas en caso de ser necesarias, privilegiando la integridad de todos los participantes.

Foto: Copec RallyMobil.

Fuchs ganador, Heller al tope de la clasificación

En lo estrictamente deportivo, para efectos de la premiación, se mantuvieron las posiciones obtenidas al final del sábado. Los ganadores de las series sumaron un total de 16 puntos: 10 pts. de la etapa ganada, 5 pts. por rally completo y 1 pto. por completar la etapa.

Fernando Mussano y Nicolás Fuchs. Foto: Copec RallyMobil.

El piloto peruano Nicolás Fuchs y su navegante argentino Fernando Mussano habían estado en la vanguardia de la clase mayor RC2N. La dupla internacional, que conduce un Škoda Fabia Rally2 Evo de la categoría RC2, anotó un tiempo de 1h19m08.9s en los ocho tramos de la etapa 1, que totalizaron 111 km de carrera pura.

Foto: Copec RallyMobil.

“Definitivamente estoy muy contento y agradecido de mis mecánicos por el gran trabajo que hicieron. Es un triunfo merecido para el equipo, porque creo que en la fecha pasada pecamos un poco con el tema de los neumáticos. Ahora pudimos acelerar y mostrar el ritmo. Estábamos mentalizados para hoy, para salir a pelear segundo a segundo con Jorge (Martínez), pero me parece bien la decisión de la organización porque no sabíamos cómo estaban los tramos. Si se iniciaba, igualmente se hubiera cancelado, porque partían los chicos adelante y luego iba a ser un enredo con un prime parado. Era mejor terminarlo acá y no tener problemas en empezar a sacar autos y atrasar toda la organización”, expresó el experimentado piloto peruano.

Foto: Copec RallyMobil.

En segundo lugar se habían ubicado el local Jorge Martínez y su copiloto argentino Alberto Álvarez, a bordo también de un Škoda Fabia, que cruzó la línea de meta a 8.7s de los vencedores. Terceros, en tanto, fueron Pedro Heller y Pablo Olmos , a 1m08.4s de la punta. Con este resultado, Heller, quien comanda un Citroën C3 Rally2, conserva el primer lugar de la clasificación, que había capturado hace un mes en Los Andes.

Foto: Copec RallyMobil.

En la división RC4 de tracción delantera, la tripulación más rápida fue la conformada por el volante penquista Patricio Muñoz y su lazarillo argentino Miguel Recalt. En su nuevo Peugeot 208 Rally4, el binomio del equipo EME Racing se impuso con un registro de 1h31m15.7s. Los habían escoltado la dupla osornina de Nicolás Pérez - Enrique Pérez (Peugeot 208 R2) y la conformada por los santiaguinos Eduardo Kovacs y Sebastián Medrano (Peugeot 208 Rally4), que llegaron a 2m49.3s y 3m.13.4s de la punta, respectivamente.

Foto: Copec RallyMobil.

A inicios de octubre, la fiesta motorsport se trasladará al sur del país para la disputa de la cuarta fecha de Quillón y la quinta en Los Ángeles.