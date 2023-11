Ferrari ya vende más deportivos híbridos que de combustión pura

Fue en 2013 cuando Ferrari presentó el LaFerrari, el primer auto híbrido de la firma italiana, tras el cual llegaron el SF90 y el 296 GTB, ambos ya híbridos enchufables y capaces de rodar en modo 100% eléctrico. Un camino que hoy le rinde frutos a Maranello.

Y es que hoy, por primera vez, las ventas de Ferrari con motores híbridos han superado a la de motores de combustión interna. Según datos recogidos por el Financial Times, el 51 % de los Ferrari vendidos entre julio y septiembre de este año fueron híbridos.

Oficialmente ya venden más deportivos con motores no tradicionales, puesto que en el anterior trimestre esta cifra llegaba al 43 %, y hace un año no alcanzaba ni el 20 %.

Un ascenso fulgurante que parece no tener vuelta atrás, a pesar de que la mayoría de modelos de la gama de Maranello aún son no híbridos. El Portofino, el Roma, el 812 y el nuevo Purosangue son autos que aún no están electrificados, pero los dos actuales deportivos con motor central de la marca el 296 GTB y el SF90 ambos híbridos, están actualmente en pleno apogeo de ventas.

La firma de Maranello ya anunció el año pasado que iba a despejar una tercera línea de producción en el norte de Italia para fabricar vehículos híbridos y eléctricos, y puso 2025 como fecha para su primer eléctrico puro.