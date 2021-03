El Fiat 500 apaga velitas y lo festeja en grande

Fiat presentó hoy en conferencia de prensa el exclusivo Fiat 500 Spiaggina ’58. El pequeño modelo es un homenaje en un nuevo cumpleaños del ícono de Fiat lanzado en 1957, pero además conmemora el 60 aniversario del famoso 500 Jolly Spiaggina, la legendaria edición especial de uno de los mayores símbolos de la “Dolce Vita” italiana.

Tal como el año de su presentación (1958), Fiat ha anunciado que se fabricarán solo 1958 unidades de esta edición caracterizada no solo por un equipamiento de lujo, sino también por su esencia descapotable.

Exteriormente, el Fiat 500 Spiaggina '58 luce una pintura Volare Blue con capota en tono beige. Además, está equipado con llantas de 16 pulgadas de diseño vintage. En la zaga, el nuevo objeto de culto de los amantes de Fiat -como si se tratara de una obra de arte- lleva la firma "Spiaggina '58" adosada al portalón.

En el interior, el tablero también adopta el Volare Blue de la carrocería y destaca por la conectividad que ofrece una pantalla Uconnect HD de siete pulgadas con entrada táctil, compatible con sistemas Android Auto y Apple CarPlay. El panel de instrumentos, en tanto, descansa en una pantalla de igual medida, aunque esta se basa en la tecnología TFT.

Bajo el capó, el "topolino" sin techo aloja un motor Euro 6D de 1.2 litros que desarrolla 69 caballos de potencia.

Uno de los más emocionados con esta nueva apuesta de Fiat, fue el director creativo de la división Garage Italia, Lapo Elkann. “Amor a primera vista, del tipo que golpea profundamente en tu corazón y alma. Eso es lo que siento cada vez que veo un Fiat 500. Me enamoré de este auto cuando era un niño y cuando crecí estaba decidido a devolverlo a la vida. Me siento muy feliz por el relanzamiento del modelo y espero que permita a todos los italianos volver a experimentar los sueños y los años mágicos del boom económico de la posguerra y de la forma de disfrutar la vida al estilo italiano”, sostuvo el ejecutivo, nieto del ex CEO de la firma, Gianni Agnelli.