Haval H2: mejoras importantes para el primero de la familia

Haval puso a la venta hace algunas semanas el renovado H2, el modelo con el que debutó en el mercado nacional hace cinco años y con el cual, en su momento, acaparó miradas y clientes. Sin embargo, el segmento en el que participa ha sido uno de los de mayor evolución en el último tiempo y también donde la oferta es cada vez más prolífera.

Así las cosas, la marca importada por Derco le da nuevos aires a su SUV de entrada, principalmente mejorando algunos elementos que lo estaba dejando en desventaja con la competencia.

Si bien mantiene sus dimensiones intactas (4.335 mm de largo, 1.814 mm de ancho, 1.695 mm de alto, 2.560 distancia entre ejes y el maletero de 380 litros), sus cambios vienen principalmente en elementos esté- ticos y algunas mejoras en el apartado mecánico.

Si bien en el marco de diseño no hay grandes cambios, lo primero que se puede apreciar es que el H2 ad- quiere un look más en línea con la última versión de su hermano mayor H6, con un frontal completamente renovado, partiendo por la nueva parrilla, focos principales más pequeños y una nueva disposición de las luces diurnas y neblineros, mientras que en la zaga se rediseñaron las luces y la imagen más deportiva se la entrega una barra cromada que une ambos grupos ópticos y un nuevo difusor con una falsa doble salida de escape, que se ve bien.

En el interior hay cambios, pero a mi parecer no fueron suficientes. Hay una mezcla entre lo que había con toques de modernidad que no terminan de cuajar y siento que aquí es donde más ventaja da el H2 si los usuarios tienen como prioridad tener un auto más moderno. Es cierto, la calidad percibida de los materiales utilizados y las terminaciones sigue siendo buena y en eso no hay dobles lecturas, solo es un tema de diseño y usabilidad.

Por ejemplo, en la consola central destaca la pantalla táctil compatible con el sistema Apple Car Play (muestra del paso a la modernidad), pero más abaja viene una serie de botones que complican su funcionalidad y se mezclan los ítems para lo cual están hechos, haciendo su uso poco intuitivo. En el tablero de instrumentos también se mezcla lo digital con lo análogo, pero aquí de frentón se ve anticuado debido a las gráficas y tipografías usadas.

Ya sentados frente al volante encontramos una buena posición de manejo gracias a los ajustes del asiento y del volante, y en general son asientos bien mullidos y cómodos, aunque podríamos tener un poco más de sujeción lateral. En general tiene buena visibilidad, ya sea para atrás como para los lados y esquinas, gracias a que como todo SUV goza de una posición de manejo elevada.

Lo que sí hay que rescatar son las plazas traseras, que tienen un buen espacio para los ocupantes, ya sea para las piernas como para la cabeza y son bastante cómodas, gracias a que el piso es casi plano, lo que la persona que va sentada al medio puede ir bastante cómoda. El maletero no es excesivamente grande, pero está en la media con la competencia.

Si bien el nuevo H2 mantiene su motor 1.5 turbo de 141 Hp y 210 Nm asociado –en nuestra versión Deluxe a una transmisión automática de seis velocidades, claramente hubo intervención en él, porque hay una leve mejora respecto del modelo de salida.

Si bien mantiene el turbolag, esta vez es bastante más vivible, mantiene esa buena potencia y la gran elasticidad en la entrega, ofreciendo una buena salida y sintiéndose ágil en sus respuestas. La caja acompaña bastante para que bajo las 1.500 rpm no caiga a la zona muerta del motor y lo lleva bien, con pasos de marcha suaves, aunque nos gusta- ría que fuera un poco más rápida en su respuesta.

El Haval H2 viene con suspensión independiente en las cuatro ruedas lo que entrega bastante confort de marcha –absorbe bien los baches y no hay mucho rebote en las plazas traseras- sin perder dinamismo cuando se le exige, entregando un andar aplomado en velocidades mayores en carretera y con poca transferencia peso.

FICHA TÉCNICA

» Motor: 1.5 turbo

» Potencia: 141 Hp

» Torque: 210 Nm

» Caja: AT 6 vel.

» Tracción: simple

» Maletero: 380 litros

» Pantalla: Táctil 8′'

» Precio: $ 13.990.000

A FAVOR:

Mejoras importantes en la mecánico, con ajustes en el motor y en la suspensión. Buen espacio en el interior del vehículo para cinco pasajeros y la incorporación de equipamiento en seguridad y confort, y conectividad a smartphones.

EN CONTRA:

El consumo de combustible es elevado, en la prueba dio 10,8 km/l en uso mixto; le pena una transmisión que sea más rápida en su reacción y el diseño interior aún se ve anticuado en relación a la competencia.