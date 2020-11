Jaguar I-Pace coronado en tres categorías en el World Car of the Year

Ayer se dieron a conocer los galardones al Auto del Año en el Mundo y, la verdad es que no hubo grandes sorpresas. En tres categorías, incluyendo la más importante -el World Car of the Year-, se impuso el I-Pace de Jaguar que hace poco más de un mes también se había hecho del cetro a Auto del Año en Europa.

En la elección participan 86 periodistas de 25 diferentes países.

Ganadores por categorías:

El diseñador Ian Callum junto al I-Pace, su obra más premiada.

Para llegar a esta instancia final, los candidatos sortearon el Salón de París 2018, donde se anunciaron 35 finalistas; más tarde en el Salón de Ginebra quedaron solo tres por categoría, hasta conocerse en Nueva York a los vencedores:

Mejor Auto del Mundo

Mejor Auto de Alta Gama

Mejor Auto Deportivo

Mejor Auto Ecológico

Mejor Auto Urbano

Mejor Diseño

Es primera vez en 15 años que el World Car of the Year tiene a un modelo que gane en tres categorías.