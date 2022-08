Jaguar Land Rover estrena laboratorio para probar las interferencias eléctricas

Jaguar Land Rover da un nuevo paso hacia la electrificación, conectividad y digitalización de sus autos, con la inauguración del laboratorio de Compatibilidad Electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés), el cual probará la próxima generación de vehículos en busca de interferencias eléctricas y de radio.

Estas instalaciones estrenadas en Gaydon, Reino Unido, buscan garantizar que los futuros vehículos cumplan la legislación y las normas de calidad actuales y futuras en materia de conectividad y electrónica. El primer modelo en someterse a este nuevo programa es el nuevo Range Rover Sport.

Ok, pero ¿de qué se trata la compatibilidad electromagnética? Básicamente, es la capacidad de los equipos y sistemas eléctricos para funcionar correctamente en su entorno electromagnético, actúa limitando la generación, propagación y recepción no intencionales de energía electromagnética para reducir el riesgo de efectos no deseados como la interferencia electromagnética.

Este nuevo laboratorio cuenta con dos cámaras anecoicas totalmente aisladas del exterior. En ellas se simula con rodillos una carretera “silenciosa”, la cual permite a los ingenieros probar los vehículos a distinta velocidad, así como también los diferentes sistemas del auto, incluyendo las baterías de alta tensión y los motores eléctricos.

Y no solo eso, el bluetooth, la antena GPS, los sistemas WiFi, 4G y 5G, el control de crucero adaptativo, la carga inalámbrica y el control de ángulo muerto son algunos ejemplos de los sistemas que se ponen a prueba en el laboratorio de compatibilidad electromagnética.

Una antena de alta precisión recibe las ondas electromagnéticas emitidas por el auto. A su vez, esta antena permite también emitir ondas para comprobar que no interfieren en el correcto funcionamiento de los sistemas del vehículo.

“No se puede subestimar la importancia de probar la compatibilidad electromagnética de nuestros vehículos. La apertura de esta nueva instalación de pruebas es un importante paso adelante para el negocio y jugará un papel crucial para ayudarnos a brindar calidad, legalidad y satisfacción del cliente”, explicó Peter Phillips, Gerente Sénior de Electromagnetismo y Cumplimiento Normativo de Jaguar Land Rover.