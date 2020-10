Lesión obliga a Maxi Scheib a poner fin a su año en el Mundial de SuperBike

Una mala noticia para el motorsport nacional. Debido a una lesión que se provocó al caer en la carrera de Cataluña, el piloto chileno Maximilian Scheib anunció que dio por terminada su temporada 2020 y no irá a la última fecha del Mundial de Superbike (WorldSBK), donde se convirtió en el primer nacional en disputar este certamen.

Según comunicó Scheib, se enfocará el trabajo en la recuperación de la lesión en su clavícula derecha (luxación acromio clavicular de tercer grado), complicación que no ha sido todo lo rápida que se esperaba. Por lo mismo, Maxi junto a su equipo Orelac Racing optaron por no apurar la recuperación, bajaron el telón de la temporada y para 2021 decidieron buscar nuevos caminos, pactando así el término de la relación.

“Fue un año especial, partimos muy bien, pero luego del parón por el Covid no pudimos volver a obtener los resultados esperados. Me despido de este gran equipo y doy las gracias a José Calero por este año, en el que no pudimos alcanzar nuestros objetivos consistentemente, demostramos que cuando todo estaba en su sitio podíamos ser muy rápidos y por eso debemos estar tranquilos, sin duda los resultados vendrán para ambas partes. Además, me gustaría aprovechar de agradecer a todos mis auspiciadores el apoyo incondicional que me han dado este año, sin ellos nada de esto sería posible.”, relataba Maximilian.

Tras la despedida del equipo, Scheib se encuentran trabajando en lo que vendrá el próximo año, aunque analizará con calma sus próximos movimientos. “En estos momentos estoy 100% preocupado de recuperarme de la lesión para empezar a entrenar sobre la moto, respecto a dónde correré el próximo año, eso lo ve mi manager, pero por suerte hay varias opciones, ya llegará el momento de decidir, pero lo principal es que sea un equipo y campeonato competitivo, donde pueda ser rápido y estar contento”.