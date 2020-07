Maximilian Günther: “Fue maravilloso celebrar mi primera victoria en Chile”

Hace un par de semanas, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) le dio una gran noticia a Chile al anunciar que el Santiago e-Prix abriría el 16 de enero la séptima temporada de la Fórmula E. Después de meses de negociaciones, la carrera de autos eléctricos volvía a confiar, por cuarto año consecutivo, en nuestro país, otorgándole, de paso, la distinción de ser la primera fecha bajo el formato de Campeonato del Mundo, categoría que se estrena desde 2021 en la serie eléctrica, equiparándose así en relevancia a la Fórmula 1, Rally (WRC), Resistencia (WEC) y Rallycross (WRX).

La noticia sorprendió en Chile y los amantes del motorsport celebraron. Pero no fueron los únicos que se alegraron. En Alemania, a miles de kilómetros de distancia, Maximilian Günther, el joven piloto del equipo BMW i Andretti Motorsport y último ganador del Santiago e-Prix, también mostraba su satisfación con el calendario anunciado por la FIA.

El alemán, quien marcha cuarto en la tabla con 44 puntos -a 23 unidades del líder, el portugués António Félix da Costa- aceptó la llamada de MT MAG. y analizó lo que ha sido esta temporada, cómo ha sobrellevado la pandemia y lo que espera a futuro.

Hace unos días se confirmó que Chile continuará en el calendario de la Fórmula E, ¿cómo tomas esa decisión?

Es una noticia fantástica. Me encanta el circuito, me gusta la atmósfera en el Parque O'Higgins, un lugar muy lindo y natural en medio de la ciudad. El circuito, además, es súper desafiante, con curvas rápidas y curvas combinadas con frenadas exigentes. Creo que es perfecto para una carrera de Fórmula E y, por supuesto, es muy bueno que volvamos a Santiago.

¿Conocías algo de Chile antes de venir a correr?

Había ido un año antes a Chile. Ahí tuve la oportunidad de visitar el centro de Santiago, conocer la ciudad y me pareció muy linda. Me gusta mucho Sudamérica en general y Chile es un país hermoso. Este año no tuve mucho tiempo para pasear, ya que estuve casi todo el tiempo en el circuito.

En Chile obtuviste tu primer triunfo en la Fórmula E. ¿Cómo recuerdas ese día?

Hay muchas cosas que recuerdo. Por un lado, las condiciones fueron muy duras, con mucho calor, por lo que tuvimos que manejar una serie de factores, como el consumo de energía. Recuerdo que la temperatura de las baterías era muy crítica en esta carrera y eso fue clave para definir si perdías o ganabas.

Largué en buena posición, en la tercera posición. Luego, hicimos un correcto uso del Attack Mode y aproveché para tomar el liderato. Desde ahí manejamos la prueba muy bien y al final quedamos todos muy cerca, porque António (Félix da Costa) me sobrepasó cuando quedaban tres minutos, pero mantuve la calma y pude tomar la punta de nuevo cuando quedaban solo tres curvas para finalizar. Fue mi primera victoria y, por supuesto, fue muy, muy especial para mí y el equipo. Fue mi primera carrera ganada, en un campeonato muy complicado. Nunca voy a olvidar el Santiago e-Prix, fue maravilloso celebrar mi primera victoria en Chile con tanto público.

¿Qué recuerdas como lo más complejo de esa carrera?

Lo más desafiante fue el manejo de la temperatura de la batería. Estaban muy calientes y dependías de eso para saber si llegabas al final o no. António fue más agresivo sobre el final y pagó el precio en las últimas vueltas. Me dio la chance de adelantarlo y ganar la prueba.

Santiago se corre en circuito cerrado, algo que seguramente se repetirá en muchos lugares por la facilidad que entrega para controlar a los asistentes. ¿Prefieres ese tipo de circuito o uno que cruce la ciudad?

Ambos son difíciles, pero que los circuitos estén en la ciudad es una de las cosas que me gustan de la Fórmula E y como piloto te sientes en primer plano. En circuitos callejeros, además, debes ser súper preciso con estos autos tan modernos, que no son fáciles de manejar. Si me preguntas cuál prefiero, definitivamente los circuitos en la ciudad.

Maximilian Günther (DEU), BMW I Andretti Motorsports, celebrates on the podium

Respecto de la categoría, ¿cómo la evalúas?

Pienso que hoy la Fórmula E tiene un nivel muy alto. Todos quieren estar acá, porque desarrollamos los autos del presente y del futuro. Toda esta tecnología es excitante y veo que este campeonato reúne a los más importantes del mundo.

¿Satisfechos con los resultados?

Creo que hasta ahora hemos hecho una buena temporada. Cinco carreras, con dos podios, donde Santiago fue lo más destacado, pero también en Marrakech, el último fin de semana antes del break, fuimos muy fuertes. Nuestro ritmo en la temporada, incluyendo los tests de invierno, han sido muy satisfactorios. Me siento bien en mi equipo BMW, acá encontré una buena estructura, buenas relaciones y confiamos los unos en los otros desde el primer momento. Esa es una buena sensación y pienso que nos permitirá llegar a otros resultados positivos.

Luego de Marruecos vino el receso por el Covid-19. ¿Cómo enfrentaste la pandemia?

He hecho una combinación de deportes. Tengo un gimnasio en la casa, he pasado mucho tiempo en el bosque o en la naturaleza para hacer algo diferente y para desafiarme a mí mismo. Hice bicicleta, running, natación...

¿Y para mantener la capacidad al volante?

He hecho mucho simulador con el equipo. Tratamos de mantenernos presionados, desarrollando y mejorando en todas las áreas, incluso cuando no pilotamos. Hemos mantenido conversaciones por Skype o Zoom y creo que hemos hecho un buen trabajo. También tuvimos un campeonato de eSports, disfruté estas carreras y tuve buenos resultados, pero ahora estoy preparado para retomar las carreras reales.

¿Te gustó el formato de los eSports?

Disfrutamos el eSports, todos lo tomaron en serio, pero como piloto tienes muchas obligaciones, no solo durante las carreras que se hacen los fines de semana y que es lo que se ve desde fuera, sino que hay muchas otras cosas, como testeos, trabajo en los simuladores con el equipo, reuniones, conversaciones para mejorar, etc. Por supuesto, la parte física y mental también se entrena para estar fuerte y es un trabajo a tiempo completo. Pero esto de los eSports no es tan realista y ahora que las carreras reales se reanudan no veo que las del mundo virtual vayan a continuar.

El regreso de la Fórmula E será en Berlín, con seis carreras en nueve días, desde el 5 de agosto. ¿Qué piensas de eso?

En Berlín tendremos un formato muy especial y será un gran desafío para todos. Después de este largo receso debido al virus, todos estamos deseando volver a correr. Yo también. Berlín para mí, como alemán, es especial, y aunque no haya ningún fan, será especial correr en mi tierra. El formato que tendremos es único, ninguno de nosotros ha experimentado algo tan desafiante como eso, disputar seis carreras en nueve días será súper complicado. Será intenso, pero no puedo esperar más para que regresemos.

Por los protocolos sanitarios, la presencia de los asistentes será mínima. ¿Qué siente un piloto al ver tribunas casi vacías, se pierde emoción?

Es una mezcla de sensaciones. Por un lado, quieres volver a competir, y también quieres entregar un gran espectáculo a la gente que lo ve por televisión. Es desafortunado no correr frente a graderías llenas, no tener los asientos vendidos totalmente como en la mayoría de las fechas, no es algo afortunado y, sin duda, será diferente. Pero como dije antes, trataré de ofrecer el mejor espectáculo para quienes vean las carreras por televisión o por redes sociales en sus hogares. Trataremos de hacer lo mejor.

Creo que todos, y no solo en Fórmula E, esperamos tener a la gente de vuelta pronto. Esperemos que la situación mejore y que haya remedios para limitar el avance del coronavirus. Si esto se controla, por fin tendremos a las personas de nuevo viendo las carreras en vivo, lo que hará que todo vuelva a ser más real. MT