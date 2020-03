Morgan despide a sus deportivos con chasis de acero con la edición 70 Aniversario del Plus 4

Morgan es una marca que quizá no tengas muy en recordación, puesto que su enfoque no está ligado precisamente a la masividad. Sin embargo, este constructor británico fundado en Malvern 1909 y que da vida a su modelos de manera completamente artesanal, es un actor de renombre en los recurrentes concursos de elegancia -como el de Pebble Beach- donde desfilan autos exclusivos y de un altísimo pedigrí. Ahora Morgan develó una última horneada del Plus 4, uno de sus icónicos roadsters del 50, que esta vez llega como edición limitada ’70 Años’ y lo hace como el último armado sobre un chasis íntegramente de acero (así era la costumbre a mediados del S. XX).

El Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition se producirá apenas en una partida de 20 unidades, cada una de las cuales estará bañada por pintura Platinum Metallic. La firma británica informó que antes de detener la producción por el coronavirus (primera vez que se detiene desde la II Guerra Mundial), alcanzó a terminar cuatro de los exclusivos biplazas de estilo retro y chasis de acero.

Precisamente esta particularidad -el armazón de acero- es una tradición que Morgan introdujo en 1936 con el modelo 4/4. Respecto del Plus 4, la marca subraya que ha sido uno de los más exitosos desde su aparición en 1950 y que es una fruta muy codiciada entre los coleccionistas. Ahora, en esta edición 70 Aniversario, cada ejemplar llevará una placa numerada que dará cuenta de que se trata de las últimas ediciones con chasis de acero.

Bajo el capó redondo, los artesanos ingleses trabajaron para poner más a punto este Plus 4 moderno. El motor turboalimentado de 2.0 litros esta vez produce 180 caballos y, gestionado por una caja manual de cinco marchas, necesita poco más de seis segundos para alcanzar los 100 km/h. Su tracción es únicamente en el eje trasero.

En materia de precios, Morgan informó que cada unidad tendrá un valor de 60.995 libras esterlinas, lo que aterrizado en nuestra moneda se acerca a los $ 64 millones. De todos modos, a ello habrá que sumar los impuestos.