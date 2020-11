Gustavo Colossi es un ejecutivo con vasta trayectoria en el rubro automotriz nacional y quien ha tenido diferentes cargos dentro del grupo General Motors, lo que lo ha llevado a estar en diversas sedes sudamericanas del conglomerado. Para muchos, es un analista puro y uno de los grandes conocedores del mercado local.

Por eso, para el lanzamiento mundial del Chevrolet Groove, hace algunas semanas en el mercado local, fue claro en reconocer que Chile ha sido un gran aliado en el desarrollo de productos con la matriz china de Chevrolet y que gracias al equipo nacional son varios los productos que se han hecho o mejorado en conjunto. “Chile tiene una relación especial con la fábrica en China, cuando en 2005-2006, cuando nadie iba para allá nosotros mostramos interés y eso se materializó con el Corsa Plus y después con el desarrollo del Sail. Hemos trabajado en conjunto, incluso, en el diseño y la percepción de calidad de los interiores. Entonces está casi prácticamente establecido con los chinos, y dentro de GM, que cuando hay un nuevo producto de este origen, el primero en lanzarlo somos nosotros, por ser mercado líder en desarrollo”, señala con orgullo Colossi, quien agrega que “no queremos perder eso, porque nuestra experiencia con los productos hechos y desarrollados en China ha sido increíble”.

¿Cómo están las expectativas de ventas?

Hay tres cosas que hay que analizar y que pasaron en estos meses. La primera, nadie esperó una recuperación tan rápida del mercado automotriz en Chile y créeme que nosotros como GM habíamos sido generosos para las cifras del último trimestre del año. Viene un salto en la industria en general que nos sorprende a todos.

Lo segundo, la salida del confinamiento, nos sorprende en la demanda por SUV, principalmente en los segmentos B y C, a costa de la venta de sedanes. Los sedanes B siempre habían sido el segmento más fuerte del país, y si hoy separamos hatchback B, sedanes B y SUV B, son estos últimos los que más se están vendiendo. Y ahí tenemos un segundo factor, que tiene que ver con la demanda e interés del cliente por un SUV. En general es más caro, sí. Pero hoy vemos que el cliente está dispuesto a poner unos 15 mil pesos más en cada cuota para andar en un SUV y eso es lo que dispara una alarma. Aquí hay un interés por cierto tipo de producto. Y respecto al Groove, el tercer elemento es el auto en sí.

¿Crees que el 10% fue importante en la reactivación de la industria?

Sí. Hay dos cosas del 10%. Tienes el 10% en la parte de modelos en segmentos medianos y grandes, de gente que hizo el retiro sin la necesidad de hacerlo y que aprovechó de darse un gusto, la posibilidad de renovar el auto. Lo que hemos visto en el segmento bajo con el 10% es una mezcla de situaciones. Una, es un grupo de gente que aprovecha de retirar, no contaba con esto y cambio el auto y me voy a dar un gusto, y dejaré el hatchback o el sedán y me compraré un SUV, porque me gusta y es aspiracional.

Y dos, hay mucha gente que no va a volver a trabajar por las restricciones que tenemos, pero necesitan hacerlo y generar sus ingresos. Y ese 10% terminó en parte en un vehículo que es un medio de trabajo, para el despacho o reparto a domicilio, para el delivery. Y ahí vemos un crecimiento en segmento B, autos chicos y SUV B... si se fijan en quienes llevan las cosas de delivery, en general son autos nuevos, muchos de esos autos han sido comprados por gente que decidió salir de los rubros complicados como de la gastronomía, turismo o servicio, y decidió transformarse en repartidores urbanos.

¿Cómo termina la industria este 2020 y cómo visualiza el escenario para 2021?

Creo que el automóvil no es más un bien de lujo, sino un bien de necesidad, pero sobre todo por el tema de la pandemia, ha vuelto a poner en primer plano al vehículo como una forma de moverse.

Creo que Chile puede cerrar con cerca de 250 mil unidades. La duda es cuánto vamos a ser capaces de vender en noviembre y diciembre. Habrá gran demanda, de eso estoy seguro, pero no sé si tendremos stock.

Para 2021 creemos que será por sobre las 300 mil unidades, y no sería una sorpresa sobre 320 mil.

¿Y con eso se recupera el precio de los autos?

El tema de los precios he visto que se ha recuperado, pero los autos también están llegando con más tecnología, y no me refiero solo a ABS, airbag, sino también en términos de emisiones. El paso de Euro 5 a Euro 6 y la tecnología de multimedia... y parte de esas mayores prestaciones se deben incorporar al costo del vehículo y hay que estar revisando.