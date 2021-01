Nadie se escapa a la moda: Smart tendrá un SUV entre sus filas para 2022

Smart es una marca que cambiará mucho durante los próximos años. Y vaya que así lo hará, si entre sus planes hoy se confirma el lanzamiento de un SUV para 2022. Menuda sorpresa, pero que a estas alturas no debería extrañar, cuando incluso marcas de la talla de Aston Martin, Lamborghini y Ferrari ya se han rendido a este segmento.

Para quienes por este lado del mundo no los conozcan, los Smart son por esencia autos muy pequeños y ágiles, ideales para circular por el tráfico urbano y estacionar sin dificultades en los espacios más diminutos. Bien cabe preguntarse, entonces, ¿cómo cabe un SUV dentro de estos lineamientos?

Pues bien, la marca británica aseguró que necesitan evolucionar hacia una nueva dirección. En particular, respecto de su futuro SUV, Daniel Lescow, el director de la firma, dijo que “la longitud del vehículo como tal ya no es un factor decisivo para nosotros. Hemos redefinido los requisitos de lo que es un Smart. Queremos irradiar más ‘premium’ y no parecer tan juguetones”.

Además eléctrico

El futuro SUV de Smart será también 100% eléctrico. Vale recordar que Smart es parte de Daimler, consorcio automotor alemán, del cual es accionista el gigante chino Geely.

De ahí, entonces, que el SUV de Smart se construirá sobre la plataforma SEA de Geely Group, sobre la cual también estarán plantados otros modelos del conglomerado, entre ellos, el Volvo XC20, el futuro SUV de acceso a la gama del fabricante sueco.

Finalmente, Lescow puntualizó que “el potencial es grande. No sólo en Europa, sino también en China. Los SUV se están convirtiendo en los vehículos de pasajeros más importantes de China. Pero no se preocupen: nuestro nuevo SUV no será sólo para China, porque también lo tendremos en los mercados europeos”.