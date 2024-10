Nicolás Pino: “A las empresas les falta mojarse el potito, porque falta gente jugada”

Con su traje negro prácticamente liso y sin anuncios comerciales, Nicolás Pino Muñoz, de 20 años y uno de los mejores pilotos chilenos del último tiempo, se prepara para comenzar las “4 Horas de Portimão” con el equipo francés IDEC Sport. Fecha final del European Le Mans Series, categoría de resistencia del automovilismo, y una en las que habitualmente corre el nacional.

Comenzando desde la sexta posición, y logrando rápidamente la punta, el chileno fue el foco de atención durante la primera hora de carrera. Pero, lamentablemente, la mala suerte se volvió a aparecer.

Vimos una carrera complicada para ti ¿cómo la sentiste?

No diría que fue una carrera complicada. De hecho, teníamos muy buen ritmo. Uno de las mejores performance que tuve durante el año. Partiendo sextos y dentro de las primera cinco vueltas ya íbamos en primera posición y sacando ventaja hacia adelante. Y bueno, lamentablemente tuvimos mala suerte, tuvimos un contacto con un GT (otra categoría) que nos metió a la grava y perdimos terreno (…). La verdad es que viendo la repetición y desde las cámaras de afuera, no había mucho más que hacer, simplemente fue un error y toque de carrera. Pero la verdad es que muy contento con el ritmo.

Un 2024 que ha sido de mucha mala suerte. Habitualmente en Linkedln comentas tus carreras y la gente te manda mensajes, ¿cuál es el balance que haces?

Todos los puntos que no pudimos sumar este año estoy seguro que van a llegar para el próximo. Hemos tenido muchas chances de poder estar adelante, pero básicamente errores, toques en carrera, estrategia, fallas mecánica; nos fueron dejando atrás. Pero la verdad es que en temas personales, en ritmo, como trabajamos con el equipo y como se han ido dando las cosas; ha sido muy positivo y es solo cuestión de tiempo. Teníamos la chance de esta carrera, pero un poco de mala suerte, y bueno, nos dejó.

Estás además de las pruebas para la Fórmula E, ¿cómo ha sido la experiencia?

La verdad es que es una experiencia totalmente diferente, hay que adaptarse al hecho de que no suene, por ejemplo, y yo ocupo el sonido como referencia… pero no solo eso, es un mundo totalmente distinto: los neumáticos, el torque del auto, pero voy aprendiendo mucho cómo se va desarrollando, cómo puedes interactuar con los ingenieros, cómo ir sacándole el máximo provecho al auto y, también, qué necesito de él. Creo que eso me ha permitido seguir avanzando como piloto y, ahora, obviamente definiendo cuáles son los próximos pasos junto a Stellantis en la Fórmula E.

Este es un trabajo que lo vienes desarrollando desde pequeño, pero que también necesita ir de la mano con apoyos económicos, ¿cómo ha sido esa búsqueda?

Hoy no tengo apoyo de ninguna empresa chilena. Hemos hecho un esfuerzo muy grande con mi familia, con mi papá, para sacar adelante este proyecto, para ir desarrollando una carrera y diseñando planes hacia el futuro, los que hemos ido haciendo paso a paso.

Si bien nos ha costado, hemos encontrado ciertas personas que nos apoyando, que me permiten seguir con mi carrera y estar donde estamos hoy día. Pero para dar el siguiente paso necesitamos más que nada al país, a las empresas chilenas, a gente jugada. Uno ve el ejemplo de Franco Colapinto (piloto argentino que acaba de arribar a la F1), que todo eso se hizo en una semana y tenía el apoyo de un país completo detrás. Esa es la única manera de poder estar adelante, sino es muy difícil, en especial con el poder que tienen detrás los equipos, las empresas. Creo que hoy es algo fundamental tener a las empresas detrás, en especial con un campeonato como la Fórmula E, que significa mucho para Chile, con todo el tema de la electrificación y el litio, lo que significa para la minería nacional, yo creo que sería muy potente y que tiene todo el sentido del mundo. Creo que hemos estado haciendo un buen trabajo durante el año, y si todo sale bien, hay muy buenas chances de poder estar ahí.

¿Qué crees que falta para que las empresas den ese paso de confiar en este proyecto?

A las empresas les falta mojarse el potito. Nada más. Y lo diré así porque falta gente jugada. Todos, casi todos los gerentes en Chile, dicen que están pobres y después ves los resultados de la empresa y están en sus mejores años. Están cómodos y las cosas que hacen son muy pequeñas. Mientras que las empresas regionales hacen solo trademarketing en Chile, entonces es difícil. Creo que solo hace falta ser un poco más jugado y confiar en el futuro. Hay muy poco apoyo al talento en Chile y ese es un problema en general. Creo, en todo caso, que eso pronto va a cambiar…