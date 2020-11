Nissan demanda a su ex presidente Carlos Ghosn por US$ 95 millones

Los problemas legales del ex presidente de Nissan Motor Corporation, Carlos Ghosn, se profundizaron este viernes con el inicio de un juicio civil en Yokohama, por el cual su ex empleador busca el pago de US$ 95 millones por concepto de daños.

“Las acciones legales iniciadas hoy forman parte de la política de Nissan de responsabilizar a Ghosn por el daño y las pérdidas financieras incurridas por la compañía debido a su mala conducta”, dijo Nissan en un comunicado.

Ghosn, que también dirigía el fabricante de automóviles francés Renault, ha estado en el Líbano desde enero después de huir de Japón antes de que fuera juzgado. El empresario brasileño niega haber actuado mal. Ghosn también tiene las nacionalidades francesa, libanesa y nigeriana.

Los fiscales, que arrestaron a Ghosn hace dos años, lo acusaron de esconder 9.300 millones de yenes (US$ 89 millones) en compensación, enriqueciéndose a expensas de Nissan mediante pagos de US$ 5 millones a un concesionario de automóviles de Oriente Medio y transfiriendo temporalmente pérdidas financieras personales a los libros del fabricante de automóviles.

La “demanda civil de Nissan es una extensión de la investigación interna extremadamente irrazonable con intención siniestra de una parte de la alta gerencia de Nissan y los arrestos y acusaciones irrazonables de los fiscales públicos”, dijo Ghosn en un comunicado enviado por correo electrónico.

Ghosn, quien ha dicho que fue destituido de Nissan para frustrar cualquier fusión con Renault, que ya posee el 43% de la automotriz japonesa, estuvo representado en el tribunal de Yokohama por abogados.

El proceso civil comenzó cuando el juicio penal del ex ejecutivo de Nissan Greg Kelly, acusado de ayudar a Ghosn a ocultar sus ganancias, continuaba en un tribunal de Tokio.

Kelly, que ha vivido en Japón desde su liberación bajo fianza hace casi dos años, también niega haber cometido algún delito. Nissan, que también es acusado en ese juicio, se declaró culpable. Si es declarado culpable, Kelly podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de yenes. La tasa de condenas en Japón es de alrededor del 99%.

Nissan se está retirando de la expansión comercial emprendida bajo Ghosn y ha comenzado una profunda reestructuración. El jueves recortó su pronóstico de pérdidas operativas para todo el año, ya que un repunte en la demanda de automóviles en China y en otros mercados ayudó a impulsar las ventas. Eso sí, aún está en la senda de perder US$ 3,2 mil millones este año.

Fuente: Reuters.