Oferta hot: ofrecen sexo gratis a pilotos de la F1 en Las Vegas

Este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas debuta en el calendario 2023 de Fórmula 1. Una obra faraónica construida a contrarreloj en la llamada “Ciudad del Pecado”. Y es que además de los juegos de azar en los casinos y sus lujosos hoteles, excelentes restaurantes e insuperables espectáculos, esta gran urbe también es famosa por sus burdeles.

De ahí, que la oferta hecha los pilotos de F1, sorprenda, pero ni tanto. Nos referimos al llamado hecho por Addison Gray y Alice Little, dos trabajadoras del Chicken Ranch, uno de los más famosos burdeles de Las Vegas, que han ofrecido “sexo gratis” a los pilotos de la F1.

Así como se oye y a viva voz: “cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 conmigo y con Addison recibirá un coito 100% gratuito”, señaló Alice, quien admitió que tendrá competencia porque muchas mujeres están dispuestas a estar con ellos.

Añadió que “este mes es la fiebre de la Fórmula 1 en Las Vegas y todos estamos mentalizados para el gran evento”. Y el Chicken Ranch ha preparado una oferta especial para los fanáticos de la F1 que acudan al Gran Premio.

Las dos chicas señalan que desde que la F1 suprimió las ‘grid girls’, o chicas de la parrilla (2018), por considerar que era una práctica machista, “los eventos han carecido del tan necesario atractivo sexual. Nuestra oferta no es sólo un gesto de amor por la F1; es una invitación para que los fans se deleiten con una experiencia donde el atractivo sexual se celebra, no se deja de lado. Porque en nuestro mundo el glamour no está prohibido, ¡es la estrella del espectáculo!”.

No es la primera vez que el Chicken Ranch hace invitaciones de este tipo. Recordemos que cuando el equipo de Las Vegas ganó la NHL, también invitaron a los jugadores de Las Vegas Golden a una sesión.

Por otro lado, el sexo y el automovilismo han estado mezclados muchas veces. Sin ir más lejos, Durex fue patrocinador del equipo Surtees, y Viagra auspició autos en NASCAR, en tanto, que Penthouse estuvo presente en la F1, entre otros ejemplos.

Famoso fue en su momento el GP de Hungría en sus primeras ediciones, cuando en la ruta de acceso al circuito había tiendas de campaña donde se ofrecían estos servicios. Muchos pilotos presumían de hacer el amor antes de un GP, entre ellos, James Hunt, socio honorario del Club Playboy, quien dijo que antes del GP de Japón donde se coronó campeón del mundo, 35 azafatas de una compañía aérea pasaron por su habitación donde cada noche era una fiesta.

Joan Villadelprat, técnico español, contó recientemente que uno de sus pilotos le decía: “Ves aquella chica del paraguas. Pues dile que después del Gran Premio se pase por el camión”. Así, en más de una ocasión sorprendió a pilotos en plena faena, de forma que los mecánicos debían esperar para poder entrar en el camión. En los años 70 eran muchos los que tenían fama de ‘playboys’.

Al respecto, Mercedes-Benz ya ha anunciado ‘férrea disciplina’ a sus mecánicos. Entre otras cosas, prohibición de entrar en los casinos y jugar. Y es que es habitual en Las Vegas que en los hoteles que tienen casino se ofrezcan unas fichas gratuitas para jugar.

De acuerdo con Liberty Media, promotor de la F1, Las Vegas se beneficiará de ingresos estimados en 1.700 millones de dólares con este GP, lo que a su juicio repercutirá en la población local.