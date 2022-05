Peugeot 9X8: así es el bólido con el que la marca del León vuelve a rugir en el motorsport

La larga recta de meta del circuito de Portimao, Portugal, ve aparecer en solitario un monoplaza con la cabeza de un león en su frontal. Es una tarde calurosa en Algarve, a unos 280 km al sur de Lisboa, y tras un par de giros sobre la misma pista que vio ganar por dos años consecutivos a Lewis Hamilton en la Fórmula 1, se silencia un poderoso sonido de motor y el estilizado bólido se agazapa para presentarse oficialmente ante el mundo. Se trata del Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar, el gran protagonista de una nueva era para la firma gala en el motorsport, con el que marcará su regreso al Mundial de Resistencia (WEC) en la categoría LMH y las 24 Horas de Le Mans.

La presencia del Peugeot 9X8 en la pista emociona a los presentes, incluyendo a los más ejecutivos más importantes de la compañía, desde Linda Jackson, CEO de Peugeot, a Olivier Jansonnie; director técnico de Peugeot Sport; y Marc Finot, director de Stellantis Motorsport. Como es de esperar, los más felices y expectantes son los seis pilotos que dominarán los dos leones 9X8 que se pondrán sobre la pista en cada fecha.

“Es un momento muy emocionante, escuchar por fin el auto y verlo en la pista realmente, es más impresionante de lo que pensaba”, comentó Linda Jackson, quien agregó que está impaciente por verlo en competencia. “Tenemos presión por la expectación generada y es el momento de devolver la confianza en la pista”, dijo la máxima ejecutiva de la marca, quien no solo asistió para dar el discurso de bienvenida, sino que acompañó a los presentes durante toda la tarde.

La verdad es que nadie quería salir de la pista. Era imposible que no hubiese emoción con el retorno de Peugeot al WEC (World Endurance Championship), proceso que lleva gestándose por años. Para algunos, la idea empezó a germinarse el mismo día en que los franceses disputaron su última fecha del campeonato en el circuito chino de Zhuhai a finales de 2011.

Pero esa ilusión tomaría forma y se ratificaría en 2019, cuando Peugeot anuncia su regreso al endurance. Luego iría deshojándose este nuevo romance con el motorsport, dando a conocer el sistema de motorización, hasta que el 6 de julio de 2021 se develó el primer prototipo del Peugeot 9X8, modelo que serviría de base para hacer soñar a los galos con repetir el título mundial y con volver al Olimpo en las 24 Horas de Le Mans, en la denominada “madre de todas las carreras”, cita en la que Peugeot ya sabe de triunfos, puesto que se impuso en 1992, 1993 (Peugeot 905) y 2009 (Peugeot 908). Ahora, con apenas cinco meses de pruebas en pista y más de 10 mil kilómetros de ensayos, el 9X8 está listo para comenzar su propia historia.

“Hoy en Portimao, el equipo Peugeot TotalEnergies presenta su prototipo Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar. Este automóvil audaz y sofisticado abraza de todo corazón el ADN de la marca y es el producto del incansable trabajo en equipo que involucra a nuestros departamentos de Deporte y Diseño, impulsado por el apoyo incondicional de nuestros socios clave, cuya experiencia en sus respectivos campos ha sido esencial. El éxito en la pista de carreras solo se puede lograr a través de una fusión de habilidades”, precisó Jean-Marc Finot, director de Stellantis Motorsport.

La historia del 9X8

Las letras que dan vida al nombre del Peugeot 9X8 hacen referencia al pasado y presente de la marca. El dígito 9 rinde tributo a los bólidos que ganaron en Le Mans; la X hace referencia al sistema de tracción total y el 8 obedece a la nomenclatura actual de los modelos de Peugeot (208, 308, 2008 y 5008).

Cuando lo conocimos en persona, queda claro que es prácticamente igual al prototipo que habíamos visto en fotografías. Mide 4.995 mm de largo, 2.000 metros de ancho y 1.145 mm de alto, pesa apenas 1.030 kg y, como principal característica, es un vehículo que carece de alerón trasero, quebrando una tradición que surgió desde que asomó el Chaparral 2D a finales de los años 60.

“Peugeot ha sido y es una marca creativa. Significa que no solo aceptamos las cosas como son, cuestionamos las convenciones y exploramos nuevas formas. Nuestro Peugeot 9X8 Hypercar lo ejemplifica a la perfección, ya que no se parece a ningún otro auto de carreras. No tiene alerón trasero, un complemento que ha sido la norma para todos los autos de carrera durante más de cinco décadas. Y el 9X8 demuestra que funciona sin spoiler”, indicó Linda Jackson, sobre lo revolucionario del diseño.

En el mismo sentido, el piloto escocés Paul di Resta, comentó que “todo el mundo se preguntaba qué eran los Hypercars, cómo se verían y ahora están aquí. El agresivo e innovador 9X8 muestra una postura y una fuerte identidad de marca, aspectos que son una gran sorpresa”.

No hubo detalle dejado al azar en el desarrollo del 9X8. El diseño del monoplaza lo confirma, pues como indicaron los ejecutivos, se le entregó especial relevancia a la estética, ya que deseaban que se viera con el ADN de Peugeot.

Los responsables de este punto fueron el equipo de diseño dirigido por Matthias Hossann y el equipo de Olivier Jansonnie. El resultado, según la propia marca, es un automóvil audaz y elegante que realmente rompe moldes, donde además hay elementos perfectamente reconocibles de la marca francesa, como la firma lumínica con tres garras en el frontal y en la zaga, el emblema en la parrilla delantera con la cabeza del León como el que se apreció en el 508 Sport Engineered y tonalidades de color Kryptonite fluorescente. Por si fuese poco, el propio Matthias Hossann comentó que para ahecr un puente estético con el 905, le solicitó al museo que les enviara una unidad de ese mítico deportivo al taller de diseño para conseguir una silueta que fuera sencilla de identificar, tal como lo hizo el primer bólido de Peugeot que ganó en Le Mans.

“Al presentar hoy nuestro nuevo auto de carrera, mantenemos la promesa que hicimos el verano pasado. El Peugeot 9X8 es efectivamente la encarnación física del concepto que revelamos en julio de 2021″, indicó un satisfecho Olivier Jansonnie, el directo técnico de Peugeot Sport.

Junto al desarrollo del diseño, el otro pilar es el sistema híbrido que le dará la potencia necesaria para ir a competir cara a cara con Toyota, el gran dominador de los últimos años.

En este caso, el 9X8 gestiona su fuerza en base a un sistema híbrido, donde se combina un V6 biturbo de 2,6 litros que envía 680 Hp (520 kW) a las ruedas traseras, con un motor eléctrico de alto rendimiento de 270 Hp (200 kW) que da movimiento a las ruedas delanteras. Además, la división deportiva de Peugeot explicó que dispone de un inversor a base de carburo de silicio y que la batería de alto voltaje que alimenta al motor eléctrico es 900 V.

“A solo unas semanas de su primera salida competitiva en Monza, el Peugeot 9X8 ha estado acumulando kilómetros en pruebas en una variedad de circuitos. Sin embargo, al final del día, no hay sustituto para las carreras reales y estamos ansiosos por descubrir el potencial de nuestro hypercar híbrido-eléctrico que fue desarrollado internamente para demostrar nuestras habilidades en el ámbito de la hibridación y otras áreas”, precisó Olivier Jansonnie, director técnico de Peugeot Sport.

El avance en el terreno de la electrificación es precisamente uno de los objetivos que tiene el desarrollo del proyecto 9X8, conocimientos que se traspasarán a los vehículos de producción de Peugeot.

“La participación de Peugeot en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA es una prueba más del ingenio de la marca y su pasión por el automovilismo. También jugará un papel en la transferencia esencial de tecnología de la pista de carreras a nuestros vehículos de carretera, particularmente en el campo de la electrificación. Para ilustrar cuán serios somos con respecto a la transición energética, Peugeot se ha comprometido a electrificar toda su gama de modelos para 2024. Además, si queremos lograr nuestro objetivo de ser solo eléctricos en Europa para 2030, sabemos que debemos sobresalir en esto. y el automovilismo es crucial para este objetivo. Incluso antes de que el Peugeot 9X8 haga su debut en carrera, los ingenieros del programa ya han trasladado su sistema híbrido a uno de nuestros coches de carretera: el Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered. Y otros ejemplos están igualmente en preparación”, precisó Linda Jackson, reforzando la relevancia que tendrá para el futuro de la compañía el utilizar como laboratorio la participación en el WEC.

El Peugeot 9X8 marca su calendario

El equipo Peugeot para el Mundial de Resistencia estará compuesto por los pilotos Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, Loïc Duval, Jean-Eric Vergne y James Rossiter, éste último piloto reserva que sube a la titularidad tras la partida de Kevin Magnussen al equipo Haas de la F1, donde reemplazó al ruso Nikita Mazepin.

El debut con el Peugeot 9X8 será el 10 de julio en las 6 Horas de Monza. Si bien en un comienzo la idea era estrenarse en las 24 Horas de Le Mans en junio de este año, la premura del calendario, sumado a detalles reglamentarios que le impedirían realizar cambios relevantes en el monoplaza, llevaron a los directores de Peugeot Sport a tomar la decisión de fijar su retorno a Le Sarthe para 2023.

“Fue difícil para el equipo renunciar a estar en Le Mans, ya que a todos les hubiera encantado competir en La Sarthe este año. Los cambios en el calendario no nos permitían empezar la temporada e incluso ir a Le Mans era demasiado temprano para nosotros. Con la congelación del diseño del auto para su homologación era difícil obtener el nivel esperado de fiabilidad y rendimiento”, comentó Jean-Marc Finot.

De esta manera, el equipo Peugeot verá competencia en el WEC, además de Monza, en las 6 Horas de Fuji, Japón (11 de septiembre) y las 8 Horas de Bahréin (11 de noviembre), quedando para 2023 el retorno al trazado de Le Sarthe, cuando se celebrará el centenario de las 24 Horas de Le Mans, jornada de ensueño y sacada de un guión cinematográfico para aumentar la leyenda de los recordados Peugeot 905 y 908.