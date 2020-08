¿Qué hacía este hombre sobre la trompa de un camión que iba por la autopista?

Esta probablemente sea la noticia más extraña que leas hoy. Y es que está lejos de suceder en el día a día. ¿Qué te parece ir por la carretera y ver a un hombre sobre la trompa de un camión andando, golpeando el parabrisas y tratando de entrar? Sin duda, parece una escena propia de una película de acción. Pero es realidad y ocurrió el sábado en Florida.

Según Autoblog, los hechos acaecieron en la ruta que conduce a Palm Beach County. De acuerdo con información de testigos, un hombre no identificado conducía por la autopista a bordo de un Toyota RAV4, cuando inesperadamente comenzó a actuar extraño y detuvo el vehículo en una rampa de salida de la carretera. Salió del SUV, caminó por un costado de la vía y saltó la división de concreto de la ruta.

Cuando el tráfico se detuvo, el hombre saltó sobre el capó de este tractocamión International y comenzó a golpear el parabrisas con sus manos y frente. En vez de detenerse, el chofer de la máquina emprendió la marcha y -tal como se ve en el video- en todo momento trató de quitárselo de encima haciendo arriesgadas maniobras como zigzag y frenazos bruscos. Podría parecer fácil en un auto, pero en su caso conducía un vehículo articulado de alto tonelaje. En el registro se oye que el hombre sobre el capó grita que llamen a la policía.

Los reportes dicen que no se produjeron grandes lesiones, más que las que el propio personaje incógnito se produjo en la cabeza y manos golpeando el parabrisas del vehículo. Por suerte no era un camión de frontal plano, si no la historia hubiera terminado de forma muy diferente...