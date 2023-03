¿Se te pasó la revisión técnica? Mira las opciones para que la saquen por ti

Sacar la revisión técnica es, probablemente, uno de los trámites más odiosos de realizar. De ahí, que muchos automovilistas le hagan el quite lo más posible, llegando incluso a no renovarla. Tanto así, que según el ranking anual de partes, se cursaron 14 mil multas en 2022 por no contar con la revisión técnica al día.

Se trató de la segunda infracción más común el año pasado, la primera fue circular sin licencia de conducir con 15.400 partes, en tanto, que la tercera estuvo relacionada con no portar permiso de circulación (11.765).

Justamente, para poder renovar el permiso de circulación 2023, para el cual hay plazo hasta hoy, es requisito contar con la revisión técnica en orden, además del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), entre otros documentos.

Pues bien, ante el inminente término del plazo para actualizar el permiso de circulación, es que hay una mayor concurrencia a las plantas de revisión técnica, con todo lo que ello conlleva, largas filas y horas pérdidas. La buena noticia, es que hoy varias empresas ofrecen el servicio de hacer el trámite por uno.

“Hacemos todo por ti, nos encargamos de retirar tu vehículo en el lugar que estimes conveniente, hacemos la fila, pagamos en la PRT el trámite, y te entregamos de vuelta tu auto donde lo necesites con los documentos listos.”, explica Jorge Ganora, jefe de operaciones de AutoExpertos.cl

“En el caso de que no pasar la revisión técnica, nos comunicaremos con el cliente de forma telefónica para informarle las razones, y además le ofreceremos diagnosticar, cotizar y realizar el arreglo que necesite para aprobar”, puntualiza.

Según las tarifas publicadas en prt.cl, el precio de la revisión técnica varía entre los $9.500 y los $23.700 dependiendo de la planta y el tipo de automóvil. Valor al que sumar un costo extra variable si se quiere que otros realicen el trámite por ti.

Por lo general, las empresas que ofrecen el servicio (tuautoaldia.cl, transitaaldia.cl, revitek.cl, umec.cl, entre otros) incluyen dentro del valor de éste, el precio de la revisión técnica. Así los valores fluctuán entre los 20 mil y 100 mil pesos.