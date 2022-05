Sergio Villaronga gana en Coelemu y lidera el Chile MX 2022

Un fin de semana cargado de adrenalina y emoción tuvo lugar en el Coelemu MX Park, el único circuito municipal del país y donde debutó el Campeonato Nacional de Motocross Chile MX con más de 260 pilotos en competencia.

Tras una ajustada batalla en un circuito de 1.700 metros muy técnico y que exigía una alta demanda física, el ganador de la serie MX1 fue Sergio Villaronga, quien logró imponerse en ambas mangas totalizando 50 puntos, y dejando atrás a Sebatián Pakciarz y Matías Pavez, 2º y 3º lugar respectivamente. Con esto sigue liderando el campeonato en la categoría mayor del Chile MX.

Foto: Carbone Company - Nicolás Hidalgo

“Feliz con el buen resultado y haberme quedado nuevamente con la fecha, para seguir en la cima de la tabla. El circuito me pareció buenísimo, muy técnico, con harta arena, había que trabajar harto para ir buscando buenas líneas. Pero, aunque era una pista agotadora físicamente, me he estado preparando mucho en ese sentido, por lo que pude enfrentar de buena forma la carrera, y quedarme con ambas mangas”, comentó Villaronga.

El piloto además agregó que “Chile MX ha ido creciendo mucho respecto al año pasado, hay más pilotos en competencia, que se están preparando mucho más, lo que hace que el torneo tenga mayor competitividad. Y particularmente esta fecha en Coelemu fue increíble, con un tremendo circuito y gran cantidad de fanáticos, quienes pudieron disfrutar de la carrera y también de los emprendimientos locales”.

En el terreno femenino, la WMX quedó en manos de Ignacia Riveros, quien también alcanzó el puntaje máximo de 50 unidades al vencer en ambas mangas, superando a sus rivales Catalina Abarzúa y Catalina Oyarzo; y así se mantiene en la cima de la tabla de la principal serie femenina.

Foto: Carbone Company - Nicolás Hidalgo

“Estoy muy contenta con el resultado, volvimos a ganar una fecha del Chile MX y seguimos arriba en la tabla general. Fue una fecha muy especial, era sorprendente la cantidad de personas que llegaron al circuito, en cada curva había personas y eso a uno como deportista le motiva aún más. Por suerte salió todo bien, logré ganar las dos mangas, a pesar de que la pista estaba muy complicada y obligaba a grandes esfuerzos. Así es que nos vamos de Coelemu muy satisfechos, esperando repetir esta actuación en la próxima fecha que se disputará en mayo”, indicó “Nacha” Riveros, la actual líder del certamen en la categoría WMX A.

Tras la jornada, Patricio Cabrera, productor general del Chile MX, comentó que “fue una semana maravillosa. Era nuestra primera vez en Coelemu con el campeonato nacional de motocross y el ambiente que se generó fue impresionante, muchos fanáticos, con récord de inscritos y con una pista de nivel mundial, lo que permitió una gran competencia, con un nivel altísimo, lo que demuestra que el motocross sigue creciendo”.

El Chile MX 2022 continuará con la tercera fecha los días 21 y 22 de mayo en el circuito La Finca MX, en la región de O’Higgins.