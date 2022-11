Test de choques LatinNCAP: el Chevrolet Tracker y el Nissan Qashqai alcanzan cinco estrellas

En una nueva entrega de resultados de test de choques, LatinNCAP, el organismo encargado de evaluar la seguridad de los autos vendidos en América Latina, calificó con cinco estrellas al Chevrolet Tracker y Nissan Qashqai, dando cuenta así del buen equipamiento y desempeño de ambos modelos a la hora de proteger a sus ocupantes en caso de accidente.

“Estos resultados muestran que es posible ofrecer modelos con niveles de seguridad de cinco estrellas en la región; y esperamos que los mismos animen a otros fabricantes a seguir los pasos de Nissan, Chevrolet y anteriormente Volkswagen”, expresó Stephan Brodziak, Presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP, agregando que “es momento de que los consumidores de nuestra región reciban un trato igualitario con respecto al desempeño de protección que las marcas ofrecen de manera estándar en los vehículos que comercializan en otras regiones”.

El Chevrolet Tracker, producido en Brasil y Argentina, y equipado desde su versión de entrada con seis airbags y control de estabilidad (obligatorio en nuestro país); fue evaluado en pruebas de impacto frontal, lateral, lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones, Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) de ciudad y alta velocidad, Asistentes a la Velocidad, Detección de Punto Ciego (BSD) y ESC.

Así logró un 91,07% en protección a Ocupante Adulto, un 91,84% a Ocupante Infantil, un 54,14% a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y un 83,18% en Asistencia a la Seguridad.

Más allá de estos buenos resultados, LatinNCAP adjuntó la siguiente nota de advertencia: “Luego de la prueba de impacto lateral de poste, se observó fuego en el lado no chocado del vehículo, en el área del pretensionador del cinturón de seguridad, y una dificultad para el cinturón de seguridad. LatinNCAP hizo pública esta información. El fabricante fue notificado sobre el incidente, se investigó la ocurrencia, y el fabricante descubrió una no conformidad y emitió un “recall” de seguridad en abril de 2022 para todos los mercados afectados. LatinNCAP opina que el fabricante se debería enfocar en la causa del incidente, mientas que el fabricante se enfoca en los efectos luego del incidente para brindar la solución correcta. Si bien la decisión del fabricante no está en línea con la recomendación de LatinNCAP, LatinNCAP reconoce que es responsabilidad del fabricante resolver este incidente”.

Por otro lado, y tras ser evaluado de la misma forma que el Chevrolet Tracker, el Nissan Qashqai obtuvo un 93,65% en protección a Ocupante Adulto, un 92,02% a Ocupante Infantil, un 53,65% a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y un 85,93% en Asistencia a la Seguridad.