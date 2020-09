Todos los días un nuevo desafío

Desde que tengo memoria en mi casa había juegos de mesa. Probablemente, porque yo era una niña enfermiza y no me dejaban salir a jugar a la calle muy a menudo, fue que me enamoré de este formato.

Es que para un juego de mesa solo necesitas tener más jugadores y las ganas de pasarlo bien. No importa si estás en una partida de cartas tradicionales o tratando de conquistar tierras en el Ataque, todas las partidas son distintas, y todos los juegos son memorables.

Quizás esta es una de las principales razones de que los juegos de mesa hayan vuelto a estar en boca de todos durante la pandemia. Es que ante el escenario de entretener a niños, o grupos de adultos, siempre es bueno tener otra opción a la mano. La televisión y los smartphones a la larga terminan aburriendo, y se busca una experiencia más análoga, algo que nos desconecte de la tecnología y nos recolecte con los que están a nuestro alrededor.

De acuerdo con el gerente de marketing de Devir Chile, Cristóbal Pérez, uno de los más grandes distribuidores de juegos de mesa en el país, el interés por el formato no es nuevo, ya que los últimos siete años han visto un alza notable en la comercialización, con más de 5.000 títulos nuevos llegando al mercado cada año. Eso sí, el alza en la venta de puzzles se ha notado más, “es súper válido e interesante que las personas se encanten con los juegos de mesa, ya que son un hobby que cumple con todos los estándares de entretención, ya que te sacan de tu rutina diaria llevándote en algunos casos a utilizar tu imaginación y colocarte en el rol de, por ejemplo, el caso de Catán, de un colonizador; en el caso de Rescate, de un grupo de bomberos; en el caso de Código Secreto, de agentes en búsqueda de sus compañeros, etc.”, asegura el ejecutivo.

Ahora, si se mira desde el lado de las tiendas más personalizadas, Gabo Pulgar, de Pixies Juegos (@PixiesJuegos), ha notado un gran cambio. “En abril se vendió en juegos casi lo que se vende en Navidad”, asegura, y agrega que “los juegos de mesa son grandes apoyos en la generación de vínculos más intensos, permiten relacionarse en un idioma súper común. Los juegos divierten, enseñan, generan lazos y te permiten incluso aprender más de ti mismo”.

¿Qué hemos estado jugando durante estos días de encierro? Probablemente, los juegos de naipes sean los primeros que se vienen a la mente, pero cuando nos cansamos de hacer tríos y escalas, empezamos a recurrir a otros más elaborados.

“Entre niños creció mucho la solicitud de juegos rápidos como ¿Quién fue?, Dobble y ¡A empacar! Los jóvenes, en general, se acercan más a los irreverentes, como Exploding Kittens o Mala Leche (este último, con mucho ruido de por medio, de hecho, solo lo vendemos a quien pregunta por él) y hay un gran boom de los filler (juegos que aprendes a jugar en menos de cinco minutos y con partidas rápidas), es una buena forma de atraer amigos a este mundillo”, comenta Gabo Pulgar.

Los más afectados, según el ejecutivo de Devir, han sido los juegos de cartas, y es que estos “necesitan tener interacción en físico, ya que una jugada debe ser vista y comprendida por el receptor y viceversa”, asegura Cristóbal Pérez.

Lo que viene

Al mirar hacia el futuro, ambos ejecutivos coinciden en que el acercamiento que se ha producido en las familias gracias a este tipo de interacciones dejará una huella. Y es que son muchos los padres que hoy prefieren los juegos de mesa debido a que en su infancia sus propios padres les enseñaron el amor por este tipo de diversión.

Para los que ya pasaron por Catándotelas o Dixit y están buscando títulos más novedosos, las recomendaciones son varias.

“Me inclinaría porque probaran los juegos que hoy en día están pegando bastante fuerte, como King of Tokyo, Carcassonne, Exit, Isla Prohibida y Sushi Go!, creo que es un excelente inicio que abrirá las puertas a nuevas mecánicas, como la colaborativa con Isla Prohibida y Exit, hasta los duelos más entretenidos de dos jugadores, como Carcassonne o King of Tokyo”, asegura Pérez, de Devir.

Para Gabo Pulgar, de Pixies Juegos, la recomendación va por ir a buscar algunos que puedan jugar distintas generaciones al mismo tiempo. “Hay de todo en todos lados, pero para mí, jugar con Emilia (mi hija) es un sueño en vida, ver cómo conecta puntos y puede estar en la misma mesa una niña de nueve, yo (28) y mi madre de 58 riendo y hablando sobre cuándo se inventó la imprenta (como en Timeline), entonces el mundo puede ser un lugar mejor gracias a los juegos”, remarca.

Ahora, si el público objetivo se pone más exigente, siempre se puede pasar al mundo de los juegos de rol o a las miniaturas, donde el juego se concentra en crear verdaderas batallas que pueden durar semanas. Calabozos y Dragones es uno de los más conocidos en el mundo del rol, mientras que si se trata de miniatura, Warhammer 40k es, sin duda, uno de los que generan más expectativas.

Pero ojo con este tipo de juegos, ya que se pueden volver verdaderos “agujeros negros” para el dinero. Solo por poner un ejemplo, la última figura que acompaña la diagramación corresponde a una de Warhammer 40k, con dimensiones que no superan los ocho centímetros, cada figura viene desarmada, en color base, y depende de cada jugador armar y pintar a mano sus ejércitos, así que si el tiempo y el dinero no es problema, esta puede ser una buena opción mientras esperamos que Devir reactive los encuentros en vivo como Juegos en el Parque, que se realiza en el Parque Bustamante cada año, o bien el Devir Fest.

Así el panorama, al parecer los juegos de mesa nunca se fueron realmente, solo estaban esperando el momento adecuado para volver a resurgir como una opción atractiva y más interactiva frente a las pantallas que absorben nuestro tiempo cada día más.