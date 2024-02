A un año de los terremotos en Turquía, las promesas de Erdogan chocan con los hechos

El trauma sigue vivo para millones de turcos. Un año después del terremoto que devastó el sureste del país, causando la muerte de más de 53.000 personas, muchos de los afectados siguen conmocionados por el sismo de magnitud 7,8, descrito por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, como el “desastre del siglo”.

Aquella noche, 53.537 personas en Turquía, según las últimas cifras oficiales publicadas el viernes, quedaron atrapadas en cuestión de segundos, mientras dormían, bajo montones de cemento. Con los 6.000 muertos registrados en la vecina Siria, la cifra oficial de víctimas mortales se elevó a casi 60.000 y más de 100.000 heridos.

“Ha pasado un año, pero esto no nos abandona”, dijo a la AFP Cagla Demirel, de 31 años, desde una de las ciudades con carpas instaladas en Antioquía. La antigua ciudad de Antioquía, capital de la provincia de Hatay, en la frontera con Siria, está destruida en un 90%. “La vida ha perdido todo interés (...) no tengo familia a la que visitar, ni una puerta a la que llamar, ni un lugar bonito en el que vivir. No me queda nada”, lamenta.

Perros caminan entre los escombros de los edificios dañados, tras un mortal terremoto, en Antakya, provincia de Hatay, Turquía, el 23 de febrero de 2023. Foto: Reuters

En Turquía, se calcula que 14 millones de personas se vieron afectadas por el doble terremoto del 6 de febrero, que sacudió 11 de las provincias más pobres del país.

El dolor de los sobrevivientes

“Es un desastre de cuya inmensidad nos hemos ido dando cuenta poco a poco, a medida que vemos lo difícil que es reanudar ciertas actividades económicas. En cierto modo, es una catástrofe que aún no ha terminado”, señala Jean Marcou, profesor de Sciences Po Grenoble e investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Anatolios de Estambul.

En total, más de 100.000 edificios se han derrumbado, 2,3 millones han sufrido daños y 700.000 personas viven en contenedores o tiendas de campaña por falta de alojamiento. Un año después del terremoto, los nuevos edificios prometidos por el Gobierno tardan en levantarse del suelo, y sólo se han retirado casi por completo los escombros.

Al día siguiente del terremoto, el presidente Erdogan prometió 650.000 nuevas viviendas para los afectados. Pero 12 meses después, solo se ha construido la mitad de ellas, con 46.000 listas para ser entregadas, según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano.

Durante una visita el 3 de febrero a Hatay, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, el jefe del Estado entregó las llaves de las primeras 7.000 viviendas a familias seleccionadas por sorteo, muy lejos de las cifras anunciadas durante la campaña.

Una situación que está alimentando el rencor de algunos de los supervivientes, ya cansados por la lentitud del auxilio en los días posteriores a la catástrofe. Para demostrar su sentimiento de abandono, los supervivientes de Antioquía, que han formado la ‘Plataforma 6 de febrero’, tienen previsto reunirse el martes a las 4:17 de la madrugada, hora del terremoto, para gritar “¿Nos oye alguien?” y revivir simbólicamente su desesperación la noche de la tragedia.

Los responsables podrían librarse

Por su parte, el presidente Erdogan intenta responder a la impaciencia de la población damnificada, prometiendo entregar “entre 15.000 y 20.000 viviendas al mes” y pidiendo a sus conciudadanos que “confíen en el Estado y tengan confianza en él”.

Una mujer pasa por edificios dañados y escombros después de un terremoto mortal, en Antakya, provincia de Hatay, Turquía, el 25 de febrero de 2023. Foto: Reuters

Pero este magro balance de la reconstrucción no es la única causa de enfado entre los supervivientes. Inmediatamente después del sismo, el papel de los promotores inmobiliarios, acusados de utilizar materiales de baja calidad en una zona sísmica, estuvo en el centro del debate público.

En las semanas posteriores al terremoto, 260 de ellos fueron detenidos, en algunos casos mientras intentaban huir de Turquía. Pero los abogados de las familias de las víctimas temen que muchos escapen a la Justicia, ya que algunas de las pruebas contra ellos han desaparecido bajo las excavadoras.

“Mientras todo el mundo se concentraba en sus familiares muertos, las pruebas se eliminaban y los escombros se removían”, declaró a la AFP Ömer Gödeoglu, abogado defensor de las familias que presentaron una denuncia contra Tevfik Tepebasi, uno de los principales contratistas de la urbanización Ebrar, en Kahramanmaras, donde se derrumbaron casi veinte edificios de ocho plantas en los que murieron 1.400 personas.

Ante el tribunal, el director de la empresa se declaró inocente, alegando incluso en su defensa que no sabía “nada” de la normativa de construcción y culpando a sus equipos. Este argumento provocó un alboroto en la sala. Se enfrenta a una pena de hasta 22 años y medio de cárcel si es declarado culpable de causar la muerte o lesiones por negligencia.

Además, de los pocos procesos que han iniciado en los últimos 12 meses, ninguno ha sido contra funcionarios o políticos corruptos que expidieran licencias de obras incumpliendo la normativa urbanística.

“A pesar de ello, no podemos decir que nada haya cambiado”, afirma Jean Marcou. “Ha habido un aumento de la concienciación, sobre todo a través de proyectos para hacer más seguros los edificios de Estambul, pero la tarea es colosal y va más allá de las medidas que se pueden tomar. Hay una cultura del riesgo que hay que asimilar” en un país con dos grandes debilidades.

Elecciones locales en el horizonte

La responsabilidad del presidente Erdogan en la catástrofe había sido planteada por sus detractores. En un mitin celebrado en Kahramanmaras en 2019, el jefe del Estado turco se congratuló de una controvertida ley de amnistía aprobada el año anterior, que regularizó casi seis millones de viviendas construidas ilegalmente en todo el país. Esta legislación puede haber contribuido al aumento del número de víctimas.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habla en una conferencia de prensa durante una cumbre de la OTAN en Madrid, España, el 30 de junio de 2022. Foto: Reuters

Reelegido en mayo de 2023 para un tercer mandato a pesar de las críticas al AKP y a la gestión de la crisis por parte de las autoridades, ¿podría Recep Tayyp Erdogan pagar políticamente las consecuencias del terremoto? Las elecciones municipales están previstas para el 31 de marzo, menos de un año después de su reelección como jefe de Estado y de su aplastante victoria en las elecciones parlamentarias.

“Sin duda hay rabia, pero es difícil saber cómo se expresará en las urnas”, afirma Jean Marcou. “Aunque el contexto no sea muy favorable al AKP (el Partido de la Justicia y el Desarrollo, de carácter islamonacionalista) con la crisis económica, la oposición acude a la batalla dividida, al contrario que en las anteriores elecciones”. En 2019, el partido presidencial perdió la capital, Ankara, y Estambul, la mayor ciudad del país, de la que Recep Tayyp Erdogan había sido alcalde en los años 90.

“Además, la parte más central del desastre tuvo lugar en zonas muy favorables al Gobierno. La provincia de Kahramanmaras, en particular, votó en un 70% a Erdogan en las elecciones presidenciales”, añade el experto. “Cuando se observan estos resultados, no se puede decir que el terremoto haya tenido mucha influencia. Más allá de la rabia, también hay una forma de fatalismo y una gran resistencia por parte del pueblo turco”, agrega Marcou.