Abuela chilena de Fabiola Yañez rompe el silencio: “Nunca me presentó a Alberto Fernández, ahora me doy cuenta que ella nos estaba cuidando”

“Mi hijo me apaga el televisor porque me afecta todo esto, no pude ver las fotos de Fabiola dónde está golpeada”. El testimonio corresponde a Violeta Verdugo de Yañez, la abuela chilena de Fabiola Yañez, la exprimera dama argentina que denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

Rompiendo el silencio frente al caso que estremece a Argentina, la mujer de 83 años, que vive en Roca, provincia de Río Negro, comentó al diario Río Negro cómo ha vivido la tragedia que golpea a su nieta, a la que cuidó hasta los 12 años cuando se mudó a Misiones con su madre.

“Fabiola nunca me presentó a Alberto, yo estaba un poco sentida pero ahora me doy cuenta que ella nos estaba cuidando”, expresó Violeta. Mencionó que durante las visitas que realizó Fernández en la provincia de Río Negro -en las cuales Fabiola no participó- nunca la visitaron y apuntó contra el exmandatario por esta situación.

“Todavía no pude conocer personalmente a Francisco (su bisnieto) solo lo vi por la televisión”, señaló Violeta, quien dijo que confía en su nieta. “Yo le creo a Fabiola, creo en la denuncia”, expresó con seguridad.

El hijo de Violeta y tío de Fabiola, Cristian Yañez, también entregó sus impresiones del caso al diario Río Negro. “Estamos muy dolidos, mi mamá tiene 83 años y está muy consternada, no pensábamos que pasaba esto”, señaló.

Cristian también contó que nunca tuvieron contacto con el expresidente. “Nos manteníamos alejados porque ella nos mantuvo al margen y ahora entendemos por qué”, dijo el tío de la exprimera dama. “Ella nos dijo que no quería involucrarnos”, mencionó.

Violeta Verdugo de Yañez, la abuela de Fabiola Yañez. Foto: Diario Río Negro

Muy indignado, comentó: “Imagínate enterarme de lo que vivió mi sobrina y ver esas fotos, lo que significó para mi mamá que la crió”.

El tío de Fabiola señaló que mantiene comunicación con su hermana Miriam Yañez Verdugo, la madre de la exprimera dama, quien se encuentra en Madrid junto a su hija. “El otro día hablé con ellas, les mandé un mensaje. ´Estamos bien´, me respondió mi hermana”, afirmó Cristian, quien también manifestó su apoyo a su sobrina. “Que Alberto pague por lo que hizo, que la Justicia responda”, declaró molesto.

De Curacautín a Río Negro

Fabiola Yañez nació en 1981 en Villa Regina, una ciudad del alto valle de Río Negro, cuando su madre tenía 15 años. Según la revista Noticias, Miriam Yañez Verdugo vivía en un barrio humilde llamado Villa Antártida, donde sus padres se habían asentado tras emigrar de Chile.

La abuela de Fabiola contó en 2019 al diario Río Negro que, junto a su familia, llegó en 1974 de Curacautín a Villa Regina, al valle de Río Negro, en busca de trabajo, como muchos chilenos. “No pudimos acceder a un terreno en Regina porque no tenía hijos argentinos y nos mudamos en 1987 a Roca, acá la municipalidad nos dio este terreno”, recordó.

A muy temprana edad, alrededor de sus 14 años, Miriam comenzó a trabajar en la fábrica de Julio Salvarredi, un ingeniero de Mendoza dedicado a la industrialización de frutas y la elaboración de dulces. Fue allí donde conoció a Julio Salvarredi Jr., el hijo menor del ingeniero, que en ese momento tenía 16 años. “El flechazo fue inmediato y comenzó un romance adolescente que derivó en un embarazo temprano”, apunta Noticias.

El presidente Alberto Fernández junto a la primera dama, Fabiola Yañez. Foto: Reuters

Miriam, junto con su madre Violeta, asumió toda la crianza de la pequeña, ya que su padre no la reconoció. Fabiola hizo parte de la primaria en el Instituto María Auxiliadora de la ciudad de General Roca. “La crié hasta los 12 años, a esa edad su madre se casó y se llevó a Fabi a Misiones”, dijo Violeta al diario Río Negro.

“De chica se portaba bien, la crié con disciplina como criaba en Chile, le digo “mi hija” y ella me dice mamá”, contó.

Cuando Fabiola cumplió los 12 años, su madre, con apenas 27, se mudó a Misiones. Vivió en diferentes ciudades y, según contó la exprimera dama en una entrevista con el diario Página/12, pasó por 13 escuelas hasta que en 1999 egresó del Normal Mixta Estados Unidos del Brasil de Posadas.

En tanto, Miriam rehizo su vida tras conocer a Jorge Miranda, quien se convirtió en su esposo y a quien Fabiola llama papá. Del matrimonio Yañez-Miranda nacieron Tamara y Mía, las hermanas menores de la exprimera dama. Pero en Villa Regina la vida también continuó. Julio Salvarredi Jr. tuvo una hija llamada Guadalupe, que es la otra hermana de Fabiola.

Las imágenes de la exprimera dama Fabiola Yañez con marcas en la cara, el cuerpo y un brazo. Foto: Infobae

Pero Miriam hace meses que se mudó de Posadas, donde vivía con su marido y padrastro de Fabiola. Fue a Madrid para acompañar a su hija. “Miriam, la mamá de Fabiola, se fue a Madrid a acompañarla porque le tenía miedo a Alberto Fernández”, reveló el empresario Francisco “Pepi” Wipplinger, al diario La Nación.

Eso es lo que le contó estos días Jorge Miranda a Wipplinger, quien fue su empleador durante los últimos 30 años y con quien tiene una estrecha confianza. Wipplinger vive en Posadas, tiene la flota de camiones de sustancias peligrosas más grande del país, y es el histórico “patrón” de Miranda, precisó el periódico transandino.

“Miriam trabajaba en un bar donde Jorge paraba siempre en sus viajes, y se enamoraron, y nunca más se separaron”, relató Wipplinger, quien conoce de cerca la historia de la familia Miranda-Yañez.

Según le contó a Wipplinger estos días, en un diálogo telefónico, Miranda no sabía nada de los malos tratos de Alberto Fernández hacia su hijastra. En diálogo con su histórico jefe, explicó que ahora que salieron a la luz estas revelaciones, entendió mejor por qué Miriam viajó a España y se quedó tanto tiempo acompañando a su hija. “Tiene miedo de quedarse sola con Alberto Fernández”, le dijo Miranda a Wipplinger.

Alberto Fernández fue imputado por “lesiones graves” y “abuso de poder” contra su expareja.

A raíz de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género en contra de Fernández, la Justicia argentina, informó La Nación, enviará a España un exhorto internacional para concretar la declaración testimonial de Miriam Yañez Verdugo. Será para que la mujer exponga los ataques y padecimientos que sufrió su hija a manos del expresidente, respecto a la denuncia presentada en Tribunales.

El trámite se encuentra en preparación en la fiscalía federal de Ramiro González y el juzgado federal de Julián Ercolini, debido a que el escrito debe ser enviado a la Cancillería para que lo remita a la Audiencia Nacional en Madrid y de esta manera pueda realizarse la declaración testimonial, detalló el periódico.

El testimonio de Yañez Verdugo es clave porque frente a la Justicia la exprimera dama sostuvo que su madre habría presenciado hechos de violencia durante su estadía en la Quinta presidencial de Olivos, señaló La Nación. Ocurrió cuando acompañó a su hija en la casa de huéspedes, en los últimos meses del gobierno de Fernández.